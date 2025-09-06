'В первом тайме мы неплохо играли'. Ребров назвали причину поражения от Франции

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвёл итоги матча отбора на ЧМ-2026 против Франции во Вроцлаве, который завершился поражением его команды со счётом 0:2. Наставник отметил, что Украина достойно действовала и до перерыва, однако отсутствие ударов по воротам и реализации моментов стало ключевым фактором неудачи.

По словам Реброва, во втором тайме украинцы добавили в атакующих действиях, но французы уже играли по счёту и позволили контролировать мяч чаще.

"Мы тоже неплохо играли в первом тайме, но больше оборонялись. Доходили до последней зоны, но не завершали атаки, в этом была большая проблема. Во второй половине моментов стало больше, однако в футболе всё решает реализация", — подчеркнул тренер во время пресс-конференции.

Отдельно Ребров поблагодарил болельщиков за атмосферу на трибунах, отметив, что именно поддержка фанатов помогала футболистам бороться до конца. "Мы уже в четвёртый раз играем во Вроцлаве, и каждый раз поддержка здесь невероятная", — сказал он.

Касаясь игры Судакова и Ярмолюка, наставник подчеркнул, что доволен всеми игроками, которые работали на оборону, и объяснил замену хавбека "Брентфорда" большим объёмом работы, который тот выполнил.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября мужская сборная Украины по футболу открыла отбор к чемпионату мира 2026 года матчем с фаворитом группы Францией. Во Вроцлаве "сине-желтые" пропустили уже на 10-й минуте. На второй тайм снова вышла другая команда, которая имела моменты, чтобы сравнять счет, и даже испытала на прочность штангу, но проиграла – 0:2.

Встреча второго тура отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина состоится 9 сентября в Баку, начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

