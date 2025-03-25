Их осталось всего две. С какими командами Европы никогда не играла футбольная сборная Украины

Игра против Бельгии добавила к статистике матчей желто-синих еще 2 встречи против нового соперника – впервые с дьяволами мы сыграли только в 2024 году! Теперь осталось только две команды Европы, с которыми Украина никогда еще не встречалась. OBOZ.UA рассказывает еще несколько интересных фактов о главной футбольной сборной. а также знакомит вас с теми новичками, с кем мы можем пересечься на Чемпионате мира.

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После трех подряд игр с Бельгией, в Европе стало меньше новых для нас соперников

Первая встреча против европейской команды была уже в 1992-м, играли с Венгрией, проигрыш 1:3. В том же году мы впервые получили соперника из другого континента – Соединенные Штаты. Вплоть до 2004-го желто-синие каждый год имели как минимум одного нового соперника для своей жизнеописания. С мастодонтами футбола мы впервые играли так: Италия (1995), Германия (1997), Франция (1999), Англия (2000), Испания (2003). Больше новых команд украинцы встретили в 2006-м: тогда провели дебютные матчи со сборными Азербайджана, Коста-Рики, Люксембурга, Саудовской Аравии, Туниса, Швейцарии и Шотландии.

Новые имена в истории матчей продолжают появляться даже в последние годы. Например, с 2015-го по сегодняшний день экзотические для украинцев Марокко, Бахрейн и Нигерия, а с европейского континента вписали еще Косово, Боснию, Мальту, Финляндию и Ирландию. По данным УАФ, больше среди неевропейских соперников Украины было представителей Азии. Далее по числу следуют команды Африки, зоны КОНКАКАФ и Южной Америки.

Невероятно, но за более чем 30 лет Украина впервые пересеклась с Бельгией только в 2024-м, на Евро. Статистика за это время равна: победа, ничья, проигрыш. Вот только они стали для нас плохим соперником – 0:0 на Чемпионате Европы не позволили выйти в плей-офф, а поражение в недавнем двухматчевом противостоянии Лиги наций лишило желто-синих выхода в элитный Дивизион А. Сыграв с де Брюйне и компанией летом прошлого года, Украина сократила количество европейских сборных, с которыми никогда не пересекалась, до двух.

Кто из Европы не был нашим соперником?

Бельгия – 73-й соперник в истории выступлений сборной Украины, если брать весь мир, и 53-й оппонент из Европы. А вот никогда с нашего континента мы не встречались с Гибралтаром и Лихтенштейном.

Гибралтар играет в Лиге наций в Дивизионе D, а на Чемпионаты Европы или мира никогда не отбирался, а самих попыток было мало. Впервые команда из Пиренеев была принята в УЕФА в 2016 (хотя и была временным членом с 2012-го и даже пыталась пройти на ЧЕ-16). Первый официальный матч датирован 2013 годом, 0:0 против Словакии. Молодая сборная представляет заморские британские территории на территории Испании населением всего 30 тысяч человек. Но, несмотря на столь малый выбор потенциальных футболистов, у команды за 12 лет есть 5 побед в Лиге наций; самая большая – 2:0 над Лихтенштейном. Не знаем, как насчет вероятной встречи с Украиной, а вот против Фурии Роха гибралтарцы никогда не сыграют - УЕФА разводит их с испанцами как украинцев и белорусов.

Сборная Лихтенштейна существует гораздо длиннее. Официально она появилась на карте Европы в 1974 году. За это время был и разгром Люксембурга 4:0 и не менее болезненное поражение 1:11 от Македонии. Последняя официальная победа была в 2020-м, обыграли Сан-Марино, но за последние 2 попытки не было побед даже в Лиге наций. Понятно, что команда такого уровня почти всегда занимала последнее место отборов на ЧМ и ЧЕ во все свои попытки. Украина в ближайшее время не пересечется с Лихтенштейном - это может произойти только на отборе к Евро-2028.

Что с другими континентами?

Среди тех команд Азии, которые впервые были нашими соперниками, есть ОАЭ (1994), Южная Корея (1994), Иран (2002), Япония (2002), Казахстан (2004), Азербайджан (2006), Саудовская Аравия (2006), Узбекистан (2007). С африканскими странами играли несколько раз – Тунис (2007), Камерун (2013), Нигер (2014), Марокко (2018), Нигерия (2019). Заокеанские команды вписали в 2010-м, когда провели матчи против Чили, Канады и даже Бразилии.

С кем Украина играла больше всего?

В Европе лидер по общим играм Франция: 12 матчей и только одна победа. Более 10 игр наша футбольная сборная также провела против Германии, Англии, Италии, Польши, Грузии, Армении и Литвы. Преимущественно успешными были выступления только против последних трех. С неевропейскими странами было не так много возможностей для встреч. Больше всего собралось матчей против Казахстана - 6 игр, 4 победы и 2 ничьи. Еще 4 против США, ни одного поражения. Остальные полтора десятка команд – это уникальные одноразовые встречи.

С кем мы никогда не играли?

Никакой игры, даже общительной, Украина пока не проводила против представителей Океании, их там всего 13. Команды очень далеко географически и не имеют для нас игрового интереса, потому что гораздо слабее. Возможно, мы сможем пересечься с Новой Зеландией, уже попавшей на ЧМ-2026. Остальные представители Тихого океана никогда не проходили на основные стадии Мундиаля.

Нет в украинском списке сильнейших команд Африки – интересно было бы проверить силы против Сенегала, Египта или Кот-д'Ивуара (действующего чемпиона континента). Также еще не было в наших соперниках Аргентины, но поиграть против Месси желто-синие смогут на ЧМ-26, если пройдут сложный отбор. Среди азиатских стран не забывайте об Австралии и Катаре - неочевидных лидерах рейтинга ФИФА на своем континенте.