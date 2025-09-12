'Хорошо бы устранить': россияне планировали подсыпать допинг знаменитой украинской биатлонистке

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подтвердил, что накануне Олимпийских игр в Сочи-2014 российские чиновники требовали от него подсыпать допинг в пробу одной из украинских биатлонисток. Представители РФ опасались за результаты своих спортсменок и хотели устранить одну из сестер Семеренко.

Об этом Родченков рассказал в своей книге "Допинг. Запрещенные страницы", пишет портал Sport24. По его словам, он был просто шокирован подобной просьбой, а также признался в том, что хоть и подменял множество положительных проб российских атлетов, но никогда не загрязнял анализы соперников.

"Меня спросили: можем ли мы пойти немного дальше – сделать чистую пробу грязной, заменить или загрязнить пробу одной украинской биатлонистки, что-то они не ко времени разбегались. Их эстафетная команда накануне Сочи выглядела очень сильной, особенно выделялись двойняшки Валя и Вита Семеренко. "Хорошо было бы одну из них устранить, мы как раз в Москве возьмем пробу. Как ты думаешь, мы можем это сделать?". За свою жизнь я сделал отрицательными сотни положительных проб, но ни разу не делал грязной чистую пробу. Да за такое меня просто убили бы", – отметил Родченков.

Напомним, что сборная Украины выиграла золотые медали ОИ-2014 в Сочи. В составе нашей команды выступали Вита и Валя Семеренко, Елена Пидгрушная и Юлия Джима.

Ранее Григорий Родченков вскрыл государственную систему допинга в России, которую контролировала в том числе ФСБ. По итогам расследования, россияне лишились трех золотых и 11 наград в целом, а также первенства в неофициальном медальном зачете.

Как сообщал OBOZ.UA, известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова потребовала отдать под суд руководителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за того, что организация постоянно ловит представителей РФ на употреблении запрещенных веществ.

