Ходит в церковь и 'избегает' 'Челси': стало известно, что сейчас происходит с Мудриком

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик продолжает активно поддерживать физическую форму, проводя индивидуальные тренировки на фоне допингового скандала. Наш соотечественник, который не имеет права принимать участие в деятельности лондонского "Челси", занимается с частными специалистами.

Об этом информирует ВВС, рассказывая о том, чем занимается украинец во время расследования по делу об употреблении запрещенных веществ. В последний раз Мудрик появлялся на публике в день финала Лиги конференций в мае, в котором "Челси" победил испанский "Бетис".

Сейчас футболист находится Лондоне, однако вынужден уменьшить контакты со своими партнерами по команде. Михаил тренируется самостоятельно с частным тренером на частных спортивных площадках. Окружение спортсмена уверено, что он делает все возможное с точки зрения физической формы, чтобы минимизировать любой вред для своей карьеры.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ДОПИН-СКАНДАЛЕ С МУДРИКОМ

Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба.

В организме футболиста были обнаружены следы мельдония.

С момента вскрытия этой пробы он находился под временной дисквалификацией.

После анализа пробы "B" подтвердили наличие нарушений со стороны Мудрика.

С момента временного отстранения украинец не имеет права тренироваться с командой. Он не выходил на поле с ноября прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа английская Премьер-лига (АПЛ) опубликовала официальную заявку лондонского "Челси" на сезон 2025/26. В ней сенсационно оказался Михаил Мудрик, несмотря на действующее отстранение от футбольной деятельности.

