Грандиозная сенсация! Знаменитый украинский клуб не забил пенальти и впервые в истории вылетел из УПЛ. Видео

Полтавская "Ворскла" сенсационно вылетела из украинской Премьер-лиги (УПЛ), проиграв переходные матчи "Кудривке" – команде из одноименного села Корюковского района Черниговской области. Клуб был основан ещё в 1982 году, но до недавнего времени выступал на аматорском уровне. Только в июне 2023 года он получил профессиональный статус, а в своём дебютном сезоне в Первой лиге занял 4-е место и получил шанс побороться за выход в УПЛ.

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Ответный матч плей-офф, состоявшийся 1 июня в Полтаве, завершился победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол забил Алексей Литовченко уже на 9-й минуте, замкнув подачу Легостаева после ошибки Скляра. Таким образом, по сумме двух матчей счёт сравнялся – 2:2 (в первом поединке "Ворскла" победила 2:1), и дело дошло до дополнительного времени, а затем и до серии пенальти.

Овертаймы дважды прерывались из-за воздушной тревоги, но опасных моментов было немного. Самый реальный шанс забить имел Ндукве, однако угодил в перекладину. В серии пенальти "Ворскла" снова дрогнула: Иеде не смог переиграть вратаря, Ндукве попал в ту же перекладину, а решающий удар Скляра оказался мимо цели. Игроки "Кудривки" оказались точнее – 4:3.

Для "Ворсклы" это первый вылет из УПЛ с момента основания элитного дивизиона в 1992 году. Команда Юрия Максимова заняла 13-е место по итогам сезона, выиграв лишь 6 матчей из 30. Теперь её ждёт выступление в Первой лиге.

По итогам сезона 2024/25 УПЛ покинули "Черноморец", "Ингулец" (вылет напрямую) и теперь "Ворскла" (через стыки). В элиту вместо них поднимаются "Эпицентр", "Полтава" и дебютант – сенсационная "Кудривка". Вторая пара плей-офф между "Левым берегом" и "Металлистом 1925" определит ещё одного участника высшего дивизиона на следующий сезон.

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