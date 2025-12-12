Гонял на мотыге без шлема, был проклят шаманом и назван величайшим из 'Динамо': яркие истории из жизни легенды украинского футбола Мунтяна

Вторую неделю спортивная Украина отходит от потери легендарного футболиста киевского "Динамо" Владимира Мунтяна. 1 декабря первый советский "бразилец" ушел в 79 лет после тяжелой болезни, оставив после себя большое наследство и звездных учеников. В истории киевского "Динамо" только двое – Мунтян и Олег Блохин – являются семикратными чемпионами СССР, а еще этот тандем укладывал на лопатки обладателя Кубка чемпионов мюнхенскую "Баварию".

Мунтян имел острый ум и незаурядный футбольный интеллект, как бы сказали сегодня. Владимир Федорович защищал цвета "Динамо" с 1965-го по 1977 год и на поле успевал везде: он мог отбирать мяч в любой точке поля, и в длину, и в ширину. А после отбора активно помогал в построении атак. Сопернику было очень трудно предугадать и просчитать его действия.

Как-то на одном из интервью бывший игрок "Динамо" Леонид Буряк назвал именно "Муню" величайшим футболистом из его поколения: "Самый талантливый и именно такой – это Володя Мунтян. Во первых структура ножки маленькая, но был удар прекрасный, исполнительское мастерство, очень гибкий, акробат. С ним легко было".

А мы собрали воспоминания самого любимца миллионов о самых значимых этапах и событиях своей жизни.

АКРОБАТ. "Где-то в девять с половиной лет я стал чемпионом Киева, получил третий юношеский разряд. Поэтому и на поле, хоть был невысокого роста, но прыгал высоко", – рассказывал Мунтян, который потом переехал с Шулявки на Чоколовку, где рядом с домом был стадион СКА: "Там тренировалась ДЮСШ, а я стоял и подавал мячи. Старался не просто отдавать, а как-то жонглировать ими..."

"Как-то подошел ко мне какой-то военный, спросил: "Хочешь заниматься футболом?" Подвел меня к Михаилу Борисовичу Корсунскому – детскому тренеру. Спросил, что умею делать. Я пожонглировал мячом, показал "бразильский финт" – это когда мяч через голову перелетает. "О-о, – говорит Михаил Борисович, и потом своим футболистам: "Смотрите, как надо с мячом работать", – вспоминал легендарный футболист.

ПРОПУСТИЛ АВТОБУС В "ДИНАМО". Шанс попасть в лучший клуб УССР 16-летний Мунтян получил, когда учился в 9-м классе: "Мне сказали прийти на стадион в 11 утра, и оттуда автобус должен был забрать нас на тренировку. Я, конечно, приехал заранее, стал за деревом и наблюдал. Начали собираться дублеры: Соснихин, Рудаков, Медвидь, многие другие мастера. Потом появилась основа: Сабо, Биба, Лобановский, Базилевич... Я как стоял за деревом, так там и остался, не решаясь даже близко подойти. А автобус ровно в 11.00 поехал на базу без меня".

Конечно, будущий футболист расстроился, ведь из-за собственного страха, мечта уплыла из-под носа: "К счастью, через неделю встретил Толю Бышовца, который сказал мне, что обо мне спрашивали в команде. Со второй попытки свой шанс я уже не упустил. С тех пор у меня началась новая жизнь. Школу закончил, потому что "золотых" ног мало, к ним нужна еще и умная голова".

ФУТБОЛЬНЫЙ ВКУС. "Мой футбольный вкус воспитывался на играх киевского "Динамо" и московского "Торпедо", которое я считаю лучшей командой в начале 60-х годов. Для меня это: очень хорошие проходы по краю Лобановского и Базилевича, великолепная игра в центре Каневского... А Метревели, Иванов, Воронин?" – рассказывал Владимир Федорович, которому в команде дали кличку Муня.

НА ПОЛЕ С ЛОБАНОВСКИМ "Помню, как-то играл за дубль, и вместе с нами – Лобановский, которого тренер Маслов на какое-то время отправил в нашу команду", – вспоминал Мунтян.

"Я был штатным пенальтистом, и как раз назначили 11-метровый удар в ворота соперника. Лобановский подошел ко мне, говорит: "Володя, на, бей", я, было, попытался возразить и отказаться, но не тут-то было. Пришлось бить – и попал в штангу! Думал все, конец. Но, к счастью, тогда мы выиграли 1:0", – рассказывал Владимир.

УВАЖЕНИЕ ЧУЖОГО ВОРОТАРЯ Дебют Мунтяна в большом советском футболе состоялся в Ташкенте против местного "Пахтакора в 1965 году: "Матч выдался тогда тяжелым, мы победили 2:1. Меня все хвалили, но мне казалось, что я сыграл неважно, хотя не скрываю, что добрые слова слушать было приятно. Особенно от вратаря соперников – Юрия Пшеничникова, который специально зашел в нашу раздевалку, чтобы пожать мне руку".

ОТДАЛ ВСЕ СИЛЫ Как-то в конце 60-х Мунтяна спросили, от каких матчей он получает наибольшее удовольствие, и легендарный полузащитник выделил не самые большие свои победы: "Когда сил не остается после игры, когда сделал то, что хотелось. Не имеет значения, победили мы или проиграли. Помните, весной 1967 года в Киеве нас обыграло московское "Динамо" – 3:2? А все равно я получил удовольствие от того матча, ведь мы играли отлично".

"Самая памятная для меня встреча в этом плане — игра с тбилисцами того же 1967 года. Играл я каких-то 10 минут, а почувствовал все же радость, несмотря на то, что получил травму. Все у меня получалось в тот день, чувствовал себя легко, свободно, ударов по воротам много нанес, гол забил, удачно на перехватах сыграл", – рассказывал Мунтян.

"ФЕРЕНЦВАРОШ". Первой еврокубковой победой "Динамо" стал Кубок Кубков 1975-го, когда в финале со счетом 3:0 пал "Ференцварош": "Тогда был еще один интересный случай: в конце нашей предигровой тренировки приехала команда соперника, которая должна была заниматься после нас, и игроки начали смотреть, что мы делаем. Тогда Валерий Лобановский собрал нас всех вместе и сказал по свистку всем разбежаться на скорости в разные стороны, веером, и так мы делали несколько раз. На том и закончили".

"Вы видели бы лица игроков "Ференцвароша" – они стали зелеными, под цвет формы, не могли понять, что мы творим. Поэтому психологически мы их переиграли", – с улыбкой вспоминал Мунтян.

ВОЗВРАЩЕННЫЙ ГОЛ. А после венгерского гранда "Динамо" смогло замылить глаза и самой "Баварии", которая в том же 1975-м выиграла Кубок европейских чемпионов и встречалась с киевлянами в Суперкубке УЕФА: "Мы обхитрили их морально... У нас было трое или четверо травмированных. Представители "Баварии" приехали смотреть нашу предигровую разминку, а нас на тренировку вышло всего восемь человек – даже состав не набирался. Конечно, они подумали, что обыграют нас легко и непринужденно".

"А когда началась игра, они увидели настоящее "Динамо". Гол, который тогда создал Олег Блохин, под силу только ему одному. А в ответном матче, признаюсь, Блохин забрал у меня один гол: я был штатным исполнителем штрафных ударов, а тут ко мне подходит Олег и говорит, мол, дай мне пробить, чувствую, что забью. Я отдал мяч и он забил!", – потом с улыбкой пересказывал Мунтян.

ФУТБОЛКА МУРА. Во времена Владимира Мунтяна обмениваться футболками с соперником не было принято, но однажды в своей карьере полузащитник это сделал: "В 1971 году после матча сборной СССР с англичанами свою майку презентовал Бобби Муру. Наши майки были особенными. У меня, например, надпись СССР была не на груди, а на животе..."

"А после финального матча за Суперкубок в Киеве я забрал себе мяч, которым мы играли. Потом пошел в раздевалку "Баварии" за автографами. Немцы, естественно, выглядели расстроенными, но скрипя зубами несколько росчерков все-таки поставили", – признавался Мунтян, а потом этот "трофей" уже и с автографами игроков "Динамо" хранился в его домашней коллекции.

СЛОМАННАЯ МЕЧТА. Некоторое время Мунтян держал на Лобановского обиду, ведь тренер не позволил ему осуществить одну из самых заветных мечт – выступить на Олимпиаде, хотя многие считали, что полузащитник был готов очень хорошо: "В январе 1976-го уже полным ходом шла подготовка сборной, мы отправились в Болгарию, а через неделю я получаю травму. Выбил второй мениск, надо ехать в Киев на операцию. И от того, успею ли я вернуться в строй, зависит, осуществится ли моя мечта".

"Хирург прооперировал меня успешно. Месяц я провел с дублем на сборах и в марте уже крепко стоял на ногах. Меня возвращают в состав "Динамо", в сборную... Перед отъездом на Олимпиаду все собрались в Конча-Заспе. И вижу, что оказываюсь лишним. За пару дней до выезда Васильевич меня вызывает: "Володя, тебе сложно рассчитывать на поездку". Ну, я все и понял", – вспоминал Мунтян и добавил, что причиной отказа бывшему акробату Лобановский назвал "слабые прыжки".

Когда много лет спустя легендарного "Муню" попросили предположить, откуда взялось напряжение в отношениях с мэтром, он ответил: "Сам виноват! Где-то промолчи, чего-то не скажи – может, и жизнь по-другому повернулась бы". Много лет спустя они помирились, и Мунтян часто общался с Лобановским по телефону, когда тренировал "Таврию".

Вследствие травм, бунта команды против Лобановского и Базилевича и спада в игре "Динамо" Мунтян закончил карьеру на поле по нынешним меркам очень рано – в 31 год. В основу родного клуба его не ставили, а играть за других не хотел, хотя его звали даже в Москву: "Просто представить не мог себе, что выйду в футболке другого клуба против киевского "Динамо".

Но и "на пенсии" Мунтяну было, что делать: "Я занимался в аспирантуре факультета международных отношений Киевского университета на кафедре международного права. Тема у меня была интересная: "Правовое регулирование международных спортивных связей". Уже две печатные работы вышли, одна глава диссертации была готова готов. И тренировал юношескую команду "Динамо".

ПАДЕНИЕ ГЕРОЯ Жизнь легендарного футболиста на до и после разделила автомобильная авария 1978 года: "В ней человек погиб. Сзади еще пара сидела: муж и жена, они травмы получили. Да и сам я чудом выжил. С переломом пятого-шестого шейного позвонка полтора месяца лежал на вытяжке, потом полгода корсетом ходил. Уголовное дело открыли, полгода следствие длилось. Семь раз экспертизу машины проводили. Обнаружили серьезный заводской дефект рулевого столбика, который и признали причиной аварии".

"У меня был самый тяжелый период, порой даже жить не хотелось. Был героем, а стал никем. Когда я уже более-менее отошел: снял корсет, начал нормально ходить, двигаться, Киевский городской совет "Динамо" своим решением запретил мне... работать в футболе", – признавался полузащитник, которого раньше обожали миллионы. Но мир был не без добрых людей, и в 1980-м Мунтяна пригласили играющим тренером в киевский СКА.

ШАМАНЫ ИЗ ГВИНЕИ. В 1986 году некогда опальному динамовцу предложили возглавить клуб из Мадагаскара, где он отработал три года: "Первый год неудачный был, в чужой ритм жизни сначала войти надо, отношения как-то наладить. Плюс языковой барьер. А через год я уже сам начал с ними общаться, без переводчика. И на малагасийском пытался говорить, и на французском, и они меня понимали. На третий год команда стала чемпионом Мадагаскара, и министр обороны, президент Рацирака орден мне вручили "За достижения".

В конце 90-х в тренерском перечне Мунтяна была экзотическая Гвинея, и бывший футболист утверждал, что ощутил на себе влияние местных колдунов: "Каждая африканская команда имеет своего шамана. И я на собственном горьком опыте убедился, что их сила просто огромна. Наверное, один из них навел на меня какое-то заклятие. Мое самочувствие резко ухудшилось. Отказывали ноги, я не мог ходить. Так продолжалось около трех месяцев, пока один хороший человек не исцелил меня".

О ТРЕНЕРСТВЕ. Мунтян очень хотел реализоваться в тренерстве, но не все получилось так как он хотел, хотя в свое время он возглавлял молодежную сборную страны и разглядел одаренность таких будущих звезд, как Шевченко, Шовковский, Косовский: "Уже тогда заметил, какие это талантливые футболисты. Ни на миг не сомневался, что они станут очень известными в Украине и далеко за ее пределами".

Но почему не удавалось выигрывать титулы, легендарный полузащитник и сам не знал: "Толком и сам не могу разобраться. Где-то, может, такая судьба. Попадаешь в какие-то коллективы, где надеешься на то, что будет предоставлено время, чтобы себя реализовать. У кого-то это получается. Наверняка они больше знают. С другой стороны, большое значение имеет комплектация команды. А когда ты принимаешь команду по ходу, пытаешься что-то изменить, найти пути Для этого нужно время, финансовая стабильность клуба".

"Я ищу причины прежде всего в себе. А если взять "Оболонь", с которой я работал во второй лиге, то там было проще. Дети заинтересовались той идеей, которая была поставлена руководством клуба, и, надеюсь, моей работой. Когда есть мотивация у ребят, конечно, работать легче", – подчеркивал наставник.

СВОИ МОГЛИ "ПРОДАТЬ". Уже в почтенном возрасте Мунтян признавался, что почти не поддерживает связь со своими партнерами по "Динамо" и в этом плане завидует ребятам из команды 1986 года: "Я же вижу, как они общаются между собой на матчах ветеранов, в повседневной жизни. У нас, к сожалению, нет таких близких отношений. Возможно, что эти ребята практически одновременно уехали за границу. Возможно, у них поменялся менталитет, возможно они просто почувствовали себя свободными, и материально в том числе".

"Конечно, многое зависит от взаимоотношений внутри коллектива. А у нас одни игроки могли "продать" других. Например, мы сидим сегодня за одним столом, а завтра об этом уже знает Лобановский. Вопрос: откуда, от кого? А с досугом в те времена было все в порядке. Мы ходили с семьями в театры, на концерты. Встречались с такими замечательными театральными деятелями, как Георгий Товстоногов, Олег Борисов, Кирилл Лавров. И не просто встречались, а беседовали с ними на разные темы. Это были очень интересные люди, пообщавшись с которыми, мы буквально преображались", – рассказывал футболист.

МАЛЕНЬКИЙ БРАЗИЛЕЦ. Мунтян был слишком скромный, чтобы нахваливать себя, но вместо него это делали коллеги, специалисты, а затем и современные звезды футбола, которых он многому научил.

А многолетний наставник сборной СССР Гавриил Дмитриевич Качалин дал ему такую характеристику: "В игре Владимира сконцентрировано все лучшее, что есть в современном футболе. Я слышал, что в Киеве его прозвали маленьким бразильцем. Очень точно, лучше не скажешь! Стиль Мунтяна присущ молниеносный стартовый рывок, артистизм, виртуозная техника, фейерверк сложных приемов на высокой скорости. А самое главное – тончайшее понимание футбола".

"Для Русановских ребят и для меня лично Мунтян тогда был №1. Вон тоже был хулиганом, такой дворовый. Вон на мотике на Русановке гонял так... Без шлема, без ничего", – вспоминал известный украинский актер Алексей Горбунов.

В своей книге "Бесконечный матч" Мунтяна нахваливал и Лобановский: "Мунтяну не запрещалось использовать свои лучшие индивидуальные качества. Наоборот, его непредсказуемые ходы, в которых разбирались лишь партнеры, прекрасно дополняли командную игру, придавали ей яркости, элегантности, определенного шарма. Владимир Мунтян – одна из самых ярких фигур советского и европейского футбола конца 60-х – первой половины 70-х годов".

"Одни из первых футбольных шагов за молодежную и олимпийскую сборные Украины я делал под руководством Федоровича. Помню, как в ноябре 1994-го олимпийская сборная готовилась к очередной игре... На одной из предматчевых тренировок, – мы уже приехали на стадион "Динамо", – Владимир Федорович говорит, что хочет пожелать успеха мне, потому что я переезжаю в ряды национальной сборной для подготовки к матчу с Эстонией. Я тогда подумал, что Федорович шутит... Он всегда любил пошутить. И таким навсегда вы останетесь в моей памяти", – вспомнил Александр Шовковский.

"Для всех нас он был легендой. Но для меня – еще и учителем, наставником и кумиром. Под его руководством я играл в олимпийской сборной. Потом уже свои первые тренерские шаги делал тоже под его руководством – в молодежке "Динамо". Владимир Федорович всегда знал, как поддержать, что сказать, как придать уверенности так, как мало кто умел. Я благодарен судьбе, что имел честь знать его и учиться у него!", – отреагировал на смерть наставника тренер сборной Украины Сергей Ребров.

