"Мне плевать на грузин": Украина подходит к решающему матчу в отборе на чемпионат мира, а нагрузка ложится на Кличко и Скапинцева

Первый раунд отборочных матчей к чемпионату мира по баскетболу-2027 вступает в финальную стадию. Мужской сборной Украины осталось сыграть всего два матча – 2 июля против Грузии на номинально домашней площадке в Риге и 5 июля в гостях у Дании. Но, конечно же, главным с турнирной точки зрения является противостояние с грузинами, которые также претендуют на второе место в группе А вслед за абсолютным лидером квартета — Испанией. Но воодушевленные победой в товарищеском матче над Литвой украинцы уже опробовали рижский паркет и верят в свой успех, который закрепит их на второй строчке.

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После неожиданного завершения карьеры в сборной капитана Артема Пустового казалось, что наша команда может столкнуться с проблемами на позиции центрового, а в Грузии есть два крупных лидера — Торнике Шенгелия из "Барселоны" и представитель НБА Гога Битадзе из "Индиана Пэйсерс". Очень надеялись, что после переезда из Америки в Европу вернется бигмен Алексей Лень, но в конце сезона он получил травму в мадридском "Реале".

Но главный тренер Украины Айнарс Багатскис рассказал, что не видит в этом большой проблемы и что те игроки, которые у него в распоряжении, способны справиться со своей задачей.

"Я не собираюсь сожалеть о том, что кто-то из ребят не играет. Обычно я рассчитываю и люблю работать с теми ребятами, которые у меня есть. Ладно, Пустовой завершает, но у нас есть Лень, хотя и травмирован сейчас, как и Герун. У нас есть несколько других игроков. Возможно, они приедут, я знаю, что эти ребята хотят сыграть в следующем трансферном окне", — отметил латвийский наставник "сине-желтых".

"Сейчас у нас есть то, что есть, и я доволен тем, как показывают себя Скапинцев, Кличко, Бобров. Поэтому здесь нет какой-то особой беды. Мы просто сделали еще одного "бигмена" — этого должно хватить для этой игры. Самое главное для ребят — то, что нет никаких ограничений по игровому времени. Потому что самое важное — это качество. Да, лидерами Грузии являются два великого игрока, Шенгелия и Битадзе, и у нас достаточно таланта, опыта и габаритов, чтобы противостоять им", — считает Айнарс.

Багатскис называет такие команды, как Грузия, абсолютно непредсказуемыми: "Там есть четыре лидера – Шенгелия, Битадзе, Рид и Санадзе. Собственно, Санадзе провел один из лучших матчей в сборной против нас в том прошлом окне. Но у них есть и несколько новых имен. Ребята, которые получили опыт в Европе, находятся там на хорошем уровне, они будут джокерами".

И коуча не волнует, что в тренерском штабе соперника работает Манучар Маркоишвили, который является ассистентом Сергея Гладыря в "Монако" и может знать некоторые его секретики: "В общем мне меня не волнуют грузины. Ребята должны сосредоточиться на нас, на нашей защите, нашей атаке. Конечно, у Грузии хорошая команда и опытный тренерский штаб, но мне безразлично".

Но у нас появился еще один козырь – защитник "Юта Джаз" Святослав Михайлюк: "Это существенное усиление. Он очень важен, как и все остальные игроки, да. Но когда он здесь, во-первых, я очень рад, а, во-вторых, у меня нет никаких проблем с тем, чтобы найти бросок в атаке — ведь у нас есть Михайлюк".

Сборная Украины имеет неплохие шансы на победу в матче с Грузией. Эксперты GGBET дают следующий прогноз: на победу нашей команды, включая овертайм, коэффициент 1,96, на соперника — 1,77. Гостям отдают совсем небольшое преимущество, но в целом ожидается довольно равный матч.

Коэффициенты взяты с сайта GGBET и действительны по состоянию на 14:00.

Матч состоится на площадке Xiaomi Arena в Риге. Начало — в 18:30 по киевскому времени.

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