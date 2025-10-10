'Где вы видели его в сборной?' Ребров резко ответил на вопрос о вызове звездного легионера

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров резко отреагировал на вопрос о необходимости включения в заявку на октябрьские матчи отборочного турнира к ЧМ-2026 травмированного хавбека Виктора Цыганкова. По словам наставника "сине-желтых", это было сделано из расчета на то, что футболист успеет восстановиться и помочь национальной команде.

Видео дня

Об этом Ребров заявил на пресс-конференции перед поединком против Исландии, пишет портал UA-Football. Отвечая на вопрос, зачем он во второй раз вызывает в сборную Цыганкова, который уже более месяца не тренируется, специалист возмутился такой расстановкой акцентов.

"А где вы видели его (Цыганкова – ред.) в сборной? В заявке? В заявке чего? В заявке было сколько футболистов? 25 игроков. Мы контролировали ситуацию с Цыганковым, если бы он восстановился, чтобы была возможность сыграть, мы бы его вызвали. К сожалению, этой возможности не было. У нас была договоренность с "Жироной": если он не сможет, он не едет. Однако, я считаю, что это важный игрок для нас. И будь у нас возможность его вызвать, мы бы его вызвали". – сказал Ребров.

Отметим, что в сентябре травмированный экс-динамовец прибыл в расположение национальной команды, но после медицинского обследования вернулся в клуб.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборочном турнире к ЧМ-2026 по футболу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!