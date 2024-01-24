Где смотреть Ястремскую в полуфинале Australian Open. Расписание трансляций исторического матча

Пятая ракетка Украины Даяна Ястремская (№93 WTA) в четверг, 25 января, сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису против китаянки Чжен Цзинвен (№15 WTA). Начало поединка запланировано на 12:00 и может быть сдвинуто в зависимости от продолжительности предыдущей игры на этом же корте (Rod Laver Arena).

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Перед Ястремской – Чжан на Rod Laver Arena в Мельбурне состоится второй полуфинал Кори Гофф – Арина Соболенко.

Для Украины это станет исторической встречей. Ни разу до этого ни одной представительнице нашей страны не удавалось пробиться в эту стадию Australian Open.

К тому же 23-летняя одесситка станет второй украинкой, которая сыграет в 1/2 финала "мейджора". До этого трижды в полуфиналах турниров Большого шлема выступала Элина Свитолина (Wimbledon 2019 и 2023, US Open-2019).

В прямом эфире трансляция запланирована на канале Eurosport 2. Он доступен в подписке Максимальная медиасервиса Megogo.

Букмекеры не видят явного фаворита в этом противостоянии. На победу украинки принимаются ставки с коэффициентом 2.75. Успех Чжен оценивается показателем 1.48.

Напомним, что Ястремская и Чжен до этого не встречались на взрослом уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1/4 финале Даяна победила чешку Линду Носкову (6:3, 6:4).

Кроме того, в полуфинал Australian Open-2024 в женском парном разряде вышла украинка Людмила Киченок.

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