Где смотреть Украина – Польша на чемпионате мира по хоккею. Расписание трансляций

Сборная Украины по хоккею под руководством Дмитрия Христича начинает выступление на чемпионате мира в дивизионе IA, который проходит в польском Сосновце. Первым соперником "желто-синих" за выход в элиту будут хозяева турнира.

Видео дня

Все желающие смогут поболеть за нашу команду благодаря прямой трансляциям на телеканале "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного". Комментировать встречу будет Андрей Столярчук.

Перед началом главный Христич отметил, что его команда не ставит перед собой ожиданий и сосредоточена на игре. По словам наставника, хоккеисты намерены демонстрировать подготовку, готовы к давлению трибун в стартовом матче с Польшей и рассчитывают показать свой уровень, навязывая сопернику свою игру.

Окончательная заявка сборной Украины включает 23 игрока

Вратари: Богдан Дьяченко, Олег Петров, Александр Левшин

Защитники: Игорь Мережко, Артем Гребеник, Денис Матусевич, Алексей Дахновский, Евгений Ратушный, Иван Сысак, Николай Косарев

Нападающие: Александр Пересунько, Даниил Трахт, Андрей Денискин, Алексей Ворона, Виталий Лялька, Станислав Садовиков, Илларион Куприянов, Евгений Фадеев, Феликс Морозов, Артем Бузоверя, Виктор Захаров, Денис Бородай, Никита Олейник

Расписание трансляций матчей сборной Украины

Турнир в дивизионе IA проходит по круговой системе: каждая сборная играет с каждой один раз.

Участвуют шесть команд, каждая проводит по пять матчей. За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в овертайме или серии буллитов: 2 очка, за поражение в овертайме или буллитах: 1 очко, за поражение в основное время: 0 очков.

По итогам таблицы:

команды, занявшие 1-е и 2-е места, получают повышение в элитный дивизион

команда, занявшая последнее место, выбывает в дивизион IB

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!