Где смотреть 'Реал' – 'Жирона': расписание трансляций матча чемпионата Испании

В центральном матче 24-го тура чемпионата Испании состоится грандиозное противостояние лидеров турнирной таблицы Ла Лигы. На поле легендарного стадиона "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" примет своего главного преследователя – каталонскую "Жирону".

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Встреча состоится в субботу, 10 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по киевскому времени. Поединок вызывает интерес не только тем, что в нем сойдутся промежуточные лидеры, но и противостоянием футболистов сборной Украины – Андрея Лунина из "Реала" и Артема Довбика с Виктором Цыганковым из "Жироны".

Наши любители футбола смогут следить за поединком благодаря прямой трансляции, которую организовывает видеосервис Megogo и его стримминговый канал "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

В первом круге "Реал" одержал убедительную победу на поле соперника 3:0. Тогда голами отличились Хоселу, Тчуамени и Беллингем, а Цыганков не доиграл встречу из-за травмы.

В турнирной таблице команды разделяют два очка. При этом у жирондинцев на четыре забитых мяча больше, а у мадридцев – на 10 меньше пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство мадридского "Реала" из-за Андрея Лунина решил окончательно избавиться от арендованного у лондонского "Челси" Кепы Аррисабалаги.

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