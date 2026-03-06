УкраїнськаУКР
Где смотреть "Полесье" – "Динамо": расписание трансляций матча лидеров УПЛ

Где смотреть 'Полесье' – 'Динамо': расписание трансляций матча лидеров УПЛ

Киевское "Динамо" сыграет на выезде с "Полесьем" в центральном матче 19-го тура розыгрыша Украинской Премьер-лиги нынешнего сезона. Подопечные тренеров Игоря Костюка и Руслана Ротаня сойдутся в противостоянии четвертой и третьей команд турнира в воскресенье, 8 марта.

Поединок принимает Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток арбитра Николая Балакина из Киевской области прозвучит в 18:00.

Любители футбола смогут увидеть прямой эфир игры благодаря каналу УПЛ ТВ. Он доступен на видеосервисе Megogo, платформах "Киевстар ТВ", Sweet.tv, Setanta Sports, Vodafone TV.

Соперники встречались друг с другом в чемпионате Украины пять раз. Динамовцы одержали три победы, один раз выиграли игроки "Полесья" и еще один раз встреча завершилась вничью.

К нынешнему противостоянию команды подходят соседями по турнирной таблицы. Житомиряне набрали 36 очков и занимают третье место, а киевляне расположились следом с отставание в четыре пункта.

Накануне были названы условия, при которых киевское "Динамо" не станет увольнять нынешнего тренера Игоря Костюка в конце сезона.

