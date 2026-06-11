Где смотреть открытие ЧМ по футболу 2026: расписание трансляций матча Мексика – ЮАР

Уже в ближайший четверг, 11 июня, стартует главное спортивное событие нынешнего года – чемпионат мира по футболу 2026, в котором впервые в истории примут участие 48 команд. Первыми на поле выйдут сборные из группы А – Мексика и ЮАР, которые сыграют в матче-открытии мундиаля.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ОТКРЫТИЕ ЧМ-2026

Видео дня

Любители спорта смогут увидеть противостояние благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из Мехико будет доступен на канале "Megogo Футбол Первый", а также "Megogo Спорт" в Т2 и кабельных сетях.

ВО СКОЛЬКО ОТКРЫТИЕ ЧМ ПО ФУТБОЛУ

Поединку будет предшествовать грандиозная церемония открытия с участием Шакиры и других звезд. Шоу начнется в 20:30 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Мексика – ЮАР. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

ПРОГНОЗ НА МЕКСИКА – ЮАР

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Мексика – ЮАР так: коэффициент на победу хозяев – 1,45, на победу южноафриканцев – 8,36. Кто выйдет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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