'Динамо' увольняет Шовковского после поражения от 'Пафоса' и вылета из Лиги чемпионов. В сети разгоняют 'зраду' про смену главного тренера

После вылета "Динамо" из квалификации Лиги чемпионов от кипрского "Пафоса" в украинском спортивном сегменте интернета начали активно распространяться слухи о якобы скорой отставке Александра Шовковского. На ряде сайтов и в соцсетях появились публикации о том, что его место может занять нынешний помощник Олег Гусев, который якобы готов стать исполняющим обязанности главного тренера.

Видео дня

По данным "ТаТоТаке", в клубе не вели конкретных разговоров о расторжении сотрудничества с Шовковским. Напротив, "Динамо" работает над усилением его тренерского штаба. Рассматривается возможность приглашения профильного ассистента и расширения аналитического отдела.

Источники, близкие к команде, связывают информационный всплеск вокруг возможной смены наставника с попытками внешних сил расшатать ситуацию внутри клуба. На данный момент увольнение Шовковского не обсуждается, а все сообщения о его замене называют домыслами.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" проиграло на выезде "Пафосу" 0:2 после домашнего поражения 0:1 и вылетело в Лигу Европу. Теперь в плей-офф квалификации этого турнира "бело-синие" сыграют с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

После этого Александр Шовковский назвал свои причины провала своей команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!