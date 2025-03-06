Где смотреть ЛНЗ – 'Динамо': расписание трансляций матча УПЛ

Лидер розыгрыша Премьер-лиги Украины киевское "Динамо" проведет очередной поединок первенства в четверг, 6 марта. Подопечные тренера Александра Шовковского сыграют на выезде с черкасским ЛНЗ и попробуют увеличить преимущество над преследователями в турнирной таблице.

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Встреча 20-го тура чемпионата состоится на стадионе "Черкассы-Арена". Стартовый свисток арбитра Александра Афанасьева прозвучит в 15:30.

Любители футбола смогут увидеть противостояние благодаря трансляции на телеканале УПЛ ТВ. Прямой эфир из Киева будет доступен на видеосервисе Megogo, "Киевстар ТВ", платформе Volia TV и приложении Setanta Sports.

В турнирной таблице команды разделяют 25 очков. Динамовцы находятся на вершине, имея в активе 47 пунктов.

В первом круге киевляне на своем поле добыли минимальную победу благодаря единственному голу Андрея Ярмоленко с пенальти. В минувшем сезоне команды впервые встретились друг с другом. В Черкассах были сильнее гости 4:2, а в столицы соперники расписали ничью 1:1.

Отметим, что в 19-м туре "Динамо" не смогло обыграть полтавскую "Ворсклу".

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" уверенно обыграло львовские "Карпаты" в первом матче 2025 года в чемпионате Украины.

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