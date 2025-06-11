Где смотреть футбол Украина – Дания: расписание трансляций матча Евро-2025 U-21

Молодежная сборная Украины по футболу в четверг, 12 июня, стартует на чемпионате Европы, который принимает Словакия. Подопечные испанского тренера Унаи Мельгосы начнут свои выступления на континентальном первенстве поединком против сверстников из Дании.

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Встречу принимает стадион стадион "Татран" в Прешове. Стартовый свисток арбитра Георгия Кикачейшвили из Грузии прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут поддержать команду Мельгосы благодаря "Суспильному" и видеоплатформе Megogo. Прямой эфир будет доступен на канале "Перший", площадке "Суспильне Спорт" и "Mrgogo Футбол 1".

Фаворитами игры считаются датские футболисты. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех украинцев достигают уровня 2,75.

Отметим, что кроме датчан соперниками нашей сборной в групповом турнире молодежного чемпионата Европы будут представители Финляндии и Нидерландов. Считается, что именно с викингами "сине-желтые" будут бороться за второе место в квартете и выход в четвертьфинал.

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Мельгоса заявил на турнир 23 футболистов, из которых восемь представляют киевское "Динамо". Среди них – лучший бомбардир сезона Премьер-лиги Владислав Ванат. Также на чемпионате сыграет футболист английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк.

Вратари: 1. Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), 12. Георгий Ермаков ("Александрия"), 23. Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания).

1. Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), 12. Георгий Ермаков ("Александрия"), 23. Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания). Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – "Динамо" Киев), 3. Илья Крупский ("Ворскла" Полтава). 5. Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США), 13. Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), 14. Эдуард Козик ("Колос" Ковалевка), 15. Виталий Роман ("Рух" Львов), 16. Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция).

2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – "Динамо" Киев), 3. Илья Крупский ("Ворскла" Полтава). 5. Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США), 13. Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), 14. Эдуард Козик ("Колос" Ковалевка), 15. Виталий Роман ("Рух" Львов), 16. Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция). Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – "Динамо" Киев), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – "Карпаты" Львов), 17. Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), 18. Александр Яцык ("Заря" Луганск), 19. Антон Царенко ("Лехия", Польша), 20. Владислав Великан ("Колос" Ковалевка).

6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – "Динамо" Киев), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – "Карпаты" Львов), 17. Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), 18. Александр Яцык ("Заря" Луганск), 19. Антон Царенко ("Лехия", Польша), 20. Владислав Великан ("Колос" Ковалевка). Нападающие:10. Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша), 11. Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZ.UA, главного тренера молодежной сборной Украины Унаи Мельгосу назвали приемником Сергея Реброва в национальной команде.

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