Где смотреть футбол Украина – Дания: расписание трансляций матча Евро-2025 U-21
Молодежная сборная Украины по футболу в четверг, 12 июня, стартует на чемпионате Европы, который принимает Словакия. Подопечные испанского тренера Унаи Мельгосы начнут свои выступления на континентальном первенстве поединком против сверстников из Дании.
Встречу принимает стадион стадион "Татран" в Прешове. Стартовый свисток арбитра Георгия Кикачейшвили из Грузии прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Украинские любители футбола смогут поддержать команду Мельгосы благодаря "Суспильному" и видеоплатформе Megogo. Прямой эфир будет доступен на канале "Перший", площадке "Суспильне Спорт" и "Mrgogo Футбол 1".
Фаворитами игры считаются датские футболисты. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех украинцев достигают уровня 2,75.
Отметим, что кроме датчан соперниками нашей сборной в групповом турнире молодежного чемпионата Европы будут представители Финляндии и Нидерландов. Считается, что именно с викингами "сине-желтые" будут бороться за второе место в квартете и выход в четвертьфинал.
СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2025 U-21
Мельгоса заявил на турнир 23 футболистов, из которых восемь представляют киевское "Динамо". Среди них – лучший бомбардир сезона Премьер-лиги Владислав Ванат. Также на чемпионате сыграет футболист английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк.
- Вратари: 1. Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), 12. Георгий Ермаков ("Александрия"), 23. Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания).
- Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – "Динамо" Киев), 3. Илья Крупский ("Ворскла" Полтава). 5. Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США), 13. Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), 14. Эдуард Козик ("Колос" Ковалевка), 15. Виталий Роман ("Рух" Львов), 16. Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция).
- Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – "Динамо" Киев), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – "Карпаты" Львов), 17. Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), 18. Александр Яцык ("Заря" Луганск), 19. Антон Царенко ("Лехия", Польша), 20. Владислав Великан ("Колос" Ковалевка).
- Нападающие:10. Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша), 11. Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
Как сообщал OBOZ.UA, главного тренера молодежной сборной Украины Унаи Мельгосу назвали приемником Сергея Реброва в национальной команде.
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