Иностранец: назван тренер, который должен сменить Реброва в сборной Украины

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса должен стать преемником Сергея Реброва в национальной команде страны. Испанский специалист и его подопечные демонстрируют отличный футбол и с блеском выиграли отбор на чемпионат Европы, который стартует уже 11 июня.

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Такое мнение в интервью порталу sport-express.ua выразил известный украинский тренер, бывший наставник броварского "Нафкома", симферопольской "Таврии", винницкой "Нивы" Олег Федорчук. По его словам, Мельгоса обладает всеми качествами, чтобы возглавить "сине-желтых".

"Унаи Мельгоса очень качественно работает, по-моему. Он мало разговаривает, мало обещает, но качественно выполняет свою работу, объемы которой меня лично поражают. Уверен, если Мельгоса даст с "молодежкой" хороший результат, именно он и станет преемником Реброва в национальной сборной. От молодежной сборной Украины образца 2025 года ожиданий много. Думаю, им по силам попасть в четверку лучших на Евро, то есть пробиться в полуфинал", – сказал Федорчук..

Отметим, что на молодежном Евро-2025 украинцы попали в группу D. Их соперниками на первом этапе станут команды Финляндии, Нидерландов и Дании.

РАСПИСАНИЕ УКРАИНЫ НА НА ЕВРО-2025 U-21

12 июня, 19:00, Прешов. Украина – Дания

15 июня, 19:00, Кошице. Финляндия – Украина

18 июня, 19:00, Прешов. Нидерланды – Украина

Как сообщал OBOZ.UA, в сборной Украины по футболу U-20 произошел скандал с вызовом в команду полузащитника Артура Шаха.

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