Где смотреть 'Динамо' – 'Зальцбург'. Расписание трансляций плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 21 августа, проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Поединок в Польше на "Арене Люблин" в одноименном городе начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире встречу покажет телеканал 2+2, который доступен на медиасервисе Megogo, "Київстар ТБ" и в сети цифрового эфирного телевидения Т2. Также трансляция запланирована на Youtube-каналах FootballHub и "Динамо Киев".

Букмекеры перед игрой не видят однозначного фаворита противостояния. На победу и одной, и второй команды, ставки принимаются с близкими коэффициентами.

Как сообщал OBOZ.UA, во втором круге квалификации киевляне с общим счетом 9:2 разгромили сербский "Партизан" (6:2, 3:0), а в третьем были сильнее шотландского "Рейнджерс" (1:1, 2:0).

Отметим, что по итогам двух матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов победитель выйдет в групповой этап ЛЧ. Проигравший выступит в Лиге Европы.

В прошлом сезоне "Динамо" вышло в квалификацию Лиги конференций, где в 3-м раунде прошло "Арис", но в плей-офф квалификации уступило турецкому "Бешикташу" и вылетело из еврокубков.

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