'Динамо' – 'Зальцбург': все подробности матча плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 21 августа, проведет первый стыковой матч квалификационного матча Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского в номинально домашней встрече сыграет с австрийским "Зальцбургом".

Видео дня

Поединок состоится на поле стадиона "Арена Люблин". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Зальцбург". Время начала – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "ЗАЛЬЦБУРГ"

Прямой эфир из Люблина проведет видеохостинг Megogo на своем канале "Megogo Футбол 1". Традиционно трансляцию будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Комментировать игру будут Сергей Лукьяненко и Владислав Шалота.

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "ЗАЛЬЦБУРГ"

Хозяева считаются аутсайдерами поединка. Поставить на победу "Динамо" в Люблине предлагается с коэффициентом 2,70. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех австрийского коллектива достигают уровня 2,45.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – "ЗАЛЬЦБУРГ"

Обслуживать встречу будет обслуживать бригада арбитров из Швейцарии, которую возглавляет Сандро Шерер. Помогать ему будут лайнсмены Йонас Эрни и Сюзанн Кюнг. Роль четвертого рефери исполнит Лионель Чуди.

Также на поединке будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Федайи Сан.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Пепейн Лейндерс, главный тренер "Зальцбурга":

– Перед нами два решающих матча, первый из которых будет на выезде. Я не могу не похвалить свою команду за последние игры, ведь мы играем каждые три дня и продолжаем выигрывать. Это критическая неделя для нас, но мне приятно, что ответный матч с "Динамо" будет на нашем стадионе. Это большой плюс. Учитывая наш плотный график, мы рады, что смогли перенести матч чемпионата между играми в Лиге чемпионов.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Зальцбург: Блазвих – Дедич, Пьонтковский, Байду, Терзич, Бидструп, Гурна-Дуат, Чергорд, Нене, Кунфоло-Ео, Глух.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Для соперников это будет первое очное противостояние в истории. При этом с австрийскими командами "Динамо" играет успешно – 11 побед, две ничьи и три поражения. В последний раз с представителями этой страны "бело-синие" играли в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов 2022/23, когда дважды обыграли "Штурм" из Граца 2:1 и 1:0.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" пропустило гол на первой минуте, но добыло волевую победу над львовскими "Карпатами" в Премьер-лиге.

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