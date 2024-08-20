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"Динамо" – "Зальцбург": все подробности матча плей-офф Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,1 т.
'Динамо' – 'Зальцбург': все подробности матча плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 21 августа, проведет первый стыковой матч квалификационного матча Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского в номинально домашней встрече сыграет с австрийским "Зальцбургом".

Видео дня

Поединок состоится на поле стадиона "Арена Люблин". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Зальцбург". Время начала – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "ЗАЛЬЦБУРГ"

Прямой эфир из Люблина проведет видеохостинг Megogo на своем канале "Megogo Футбол 1". Традиционно трансляцию будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

"Динамо" – "Зальцбург": все подробности матча плей-офф Лиги чемпионов

Комментировать игру будут Сергей Лукьяненко и Владислав Шалота.

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "ЗАЛЬЦБУРГ"

Хозяева считаются аутсайдерами поединка. Поставить на победу "Динамо" в Люблине предлагается с коэффициентом 2,70. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех австрийского коллектива достигают уровня 2,45.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – "ЗАЛЬЦБУРГ"

Обслуживать встречу будет обслуживать бригада арбитров из Швейцарии, которую возглавляет Сандро Шерер. Помогать ему будут лайнсмены Йонас Эрни и Сюзанн Кюнг. Роль четвертого рефери исполнит Лионель Чуди.

"Динамо" – "Зальцбург": все подробности матча плей-офф Лиги чемпионов

Также на поединке будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Федайи Сан.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Пепейн Лейндерс, главный тренер "Зальцбурга":

– Перед нами два решающих матча, первый из которых будет на выезде. Я не могу не похвалить свою команду за последние игры, ведь мы играем каждые три дня и продолжаем выигрывать. Это критическая неделя для нас, но мне приятно, что ответный матч с "Динамо" будет на нашем стадионе. Это большой плюс. Учитывая наш плотный график, мы рады, что смогли перенести матч чемпионата между играми в Лиге чемпионов.

"Динамо" – "Зальцбург": все подробности матча плей-офф Лиги чемпионов

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Зальцбург: Блазвих – Дедич, Пьонтковский, Байду, Терзич, Бидструп, Гурна-Дуат, Чергорд, Нене, Кунфоло-Ео, Глух.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Для соперников это будет первое очное противостояние в истории. При этом с австрийскими командами "Динамо" играет успешно – 11 побед, две ничьи и три поражения. В последний раз с представителями этой страны "бело-синие" играли в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов 2022/23, когда дважды обыграли "Штурм" из Граца 2:1 и 1:0.

"Динамо" – "Зальцбург": все подробности матча плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" пропустило гол на первой минуте, но добыло волевую победу над львовскими "Карпатами" в Премьер-лиге.

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