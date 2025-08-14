УкраїнськаУКР
Где смотреть бой "Нового Усика". Расписание трансляций вечера бокса в Саудовской Аравии

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
33
16 августа 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный бой в супертяжелом весе между непобежденным Мозесом Итаумой (12-0, 10 КО) и опытным Диллианом Вайтом (31-3, 21 КО). Поединок в рамках супертяжелого веса состоится 16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Прямая онлайн-трансляция прелимов боя будет доступна бесплатно — зрителям покажут несколько предварительных поединков перед главным событием вечера

Основной бой можно будет легально посмотреть в Украине через стриминговый сервис DAZN по системе PPV. Стоимость трансляции составит 834 грн, подписка на сервис — 370 грн, при этом доступен 7-дневный пробный период.

Трансляция стартует в 17:00 по киевскому времени с серии андеркардов, а сам поединок Итаума — Уайт пройдет позже, вероятно ближе к полуночи, чтобы учесть интерес британской аудитории. 

Букмекеры считают явным фаворитом Итауму: коэффициент на его победу — 1,10, тогда как на Уайта — 6.50. Наиболее вероятный сценарий по мнению экспертов — нокаут Итаума, хотя решение судей также возможно, но менее вероятно.

Несмотря на очевидное преимущество Итаума, аналитики советуют не сбрасывать со счетов Уайта. Молодой проспект еще не сталкивался с серьёзным сопротивлением и никогда не дрался дольше шести раундов, поэтому остаются вопросы к его выносливости. Уайт, в свою очередь, после предыдущего боя серьезно подготовился: сбросил лишний вес и находится в отличной форме. Если он выдержит стартовый натиск Итаума, продолжительный бой может сыграть ему на руку, учитывая его мощный удар.

Кроме главного поединка, на шоу запланированы и другие интересные бои:

  • 12-раундовый бой за титул чемпиона мира WBA в полулегком весе: Ник Болл против Сема Гудмана
  • 12-раундовый бой во втором полулегком весе: Реймонд Форд против Абрахама Нови
  • 10-раундовый бой в супертяжелом весе: Филип Хргович против Девида Аделейе
  • 6-раундовые поединки во втором полулегком весе: Мохаммед Алакел против Юмнама Сантоша Сингха и Хаято Цуцуми против Кайса Ашфака

Отметим, что британский экс-чемпион мира Тони Белью считает своего соотечественником Мозеса Итауму (12-0, 10 KO) наследником нашего непобедимого Александра Усика. По мнению эксперта, именно 20-летний Мозес займет нишу супертяжелого веса после ухода украинца на пенсию.

Тайсон Фьюри ранее назвал Итауму боксером, который способен заменить нынешних звезд, включая Усика.

Восхищенно отзывался о Мозесе и глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, окрестив его "супертяжем будущего".

