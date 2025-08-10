УкраїнськаУКР
Букмекеры сделали прогноз на ближайший бой непобедимого "Нового Усика"

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
906
Аналитики букмекерских контор считают непобедимого британского проспекта Мозеса Итауму (12-0, 10 КО) явным фаворитом в поединке против соотечественника Диллина Уайта (31-3, 21 КО). Поединок в рамках супертяжелого веса состоится 16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

Коэффициент на победу 23-летнего британца составляет всего 1.10, тогда как успех его опытного соперника оценивается в 6.50. Ничья выглядит крайне маловероятной — 26.00.

Самым реалистичным исходом букмекеры видят досрочную победу Итаумы в первых шести раундах — 1.57. Опция выигрыша в раундах 7–12 идёт с коэффициентом 4.33, а победа по очкам — 6.00. Для Уайта шансы на ранний нокаут минимальны: 19.00 за победу в первых шести раундах и 23.00 во второй половине боя. Победа Уайта по очкам оценена в 21.00.

Прогнозы по конкретным раундам также демонстрируют перевес Итаумы. Наиболее вероятным называют успех в 4-м (6.00) или 3-м (6.50) раундах. Победа Уайта в любом раунде идёт с двузначными коэффициентами: от 81.00 до 101.00, что указывает на почти полное недоверие к его перспективам.

В линии "дойдёт ли бой до решения судей" букмекеры явно склоняются к досрочному завершению: вариант "нет" оценивается в 1.12, а "да" в 5.50.

Отметим, что британский экс-чемпион мира Тони Белью считает Итауму наследником нашего непобедимого Александра Усика. По мнению эксперта, именно 20-летний Мозес займет нишу супертяжелого веса после ухода украинца на пенсию.

Тайсон Фьюри ранее назвал Мозеса боксером, который способен заменить нынешних звезд, включая Усика.

Восхищенно отзывался о молодом британце и глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, окрестив его "супертяжем будущего".

Не так давно, ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, дал прогноз на бой Итаума - Уайт.

