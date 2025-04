Где смотреть бой Гвоздик – Холлоуэй. Расписание трансляций бокса

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) в ночь на 20 апреля проведёт поединок против американца Энтони Холлоуэя (9-7-3, 7 КО). Встреча состоится на арене Front Wave в Калифорнии.

Бой Гвоздик – Холлоуэй рассчитан на восемь раундов и пройдёт в андеркарде главного события вечера: титульного женского поединка между Габриэлой Фундорой и Мэрилин Бадильо.

Прямая трансляция доступна на стриминговом сервисе DAZN. Начало основного карда — в 04:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 апреля. Ожидаемое время выхода Гвоздика в ринг — около 05:10 по киевскому времени. Также бой можно будет посмотреть в Казахстане и странах Центральной Азии — с 06:00 по местному времени.

Сравнение бойцов:

🔹 Александр Гвоздик – Возраст: 37 лет – Страна: Украина – Рост: 188 см – Стойка: правша – Рекорд: 20 побед (16 нокаутом), 2 поражения – Статус: экс-чемпион мира по версии WBC

🔹 Энтони Холлоуэй – Возраст: 31 год – Страна: США – Рост: 180 см – Стойка: правша – Рекорд: 9 побед, 7 поражений, 3 ничьи – Особенности: ограниченный опыт на высоком уровне

Расписание трансляции боя Гвоздик – Холлоуэй:

Регион Дата и время трансляции Примерное время выхода в ринг Украина 20 апреля, 04:00 05:10 Казахстан 20 апреля, 06:00 07:10 Узбекистан 20 апреля, 06:00 07:10 Туркменистан 20 апреля, 06:00 07:10

Поединок будет доступен на DAZN по подписке. Стоимость месячного доступа в Украине — 370 гривен при оплате на год. Сервис работает на большинстве устройств, включая смартфоны, планшеты и Smart TV.

Карта вечера бокса (основные бои): – Габриэла Фундора vs Мэрилин Бадильо – Александр Гвоздик vs Энтони Холлоуэй – Чарльз Конвелл vs Хорхе Гарсия – Хоэль Ириарте vs Маркос Хименес – Тристан Калкрейт vs Феликс Валера и др.

Накануне состоялась официальная церемония взвешивания Гвоздика и Холлоуэя. 38-летний украинец показал на весах 81,4 кг, американец – 81,2 кг.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня 2024 года Гвоздик проиграл по очкам Дэвиду Бенавидесу из США (28–0, 24 KO) и не смог завоевать вакантный временный титул WBC. Со-главное событие шоу на арене MGM Grand в Лас-Вегасе завершилось со счетом 116-112, 117-111 и 119-109.

