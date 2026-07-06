Где смотреть бесплатно ЧМ-2026 США – Бельгия: расписание трансляций 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Сборные США и Бельгии сыграют в скандальном матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Противостояние одних из хозяев первенства планеты с "красными дьяволами" за право сыграть в следующем раунде плей-офф состоится уже в ночь на вторник, 7 июля.

Видео дня

Игру принимает стадион в Сиэтле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ США – БЕЛЬГИЯ

Любители спорта смогут наблюдать за поединком, вокруг которого президент США Дональд Трамп спровоцировал скандал, на видеосервисе MEGOGO. Прямой эфир пройдет на канале "Megogo Футбол 2". Также трансляция будет доступна бесплатно в эфире кабельных каналов и сети Т2 на канале "Megogo Спорт".

ПРОГНОЗ НА США – БЕЛЬГИЯ

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче США – Бельгия так: коэффициент на победу хозяев – 2,55, а на победу испанцев – 2,85. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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