Где смотреть Украину на чемпионате мира по легкой атлетике. Расписание трансляций и результаты

13 сентября на Национальном стадионе в столице Японии стартовал 20-й чемпионат мир по легкой атлетике. Украину на мундиале представляют 23 спортсмена.

Прямые трансляции чемпионата мира в Украине будут доступны на канале "Суспільне Спорт" и на сайте телеканала.

13 сентября, суббота

2:00 – Спортивная ходьба, 35 км. Женщины — Анна Шевчук (8-е место; результат 2 часа 49 минут 44 секунды)

2:00 – Спортивная ходьба, 35 км. Мужчины — Игорь Главан, Иван Банзерук, Егор Шелест (Банзерук и Главан не смогли финишировать, а Шелест заработал дисквалификацию)

4::55 – Толкание ядра. Квалификация. Мужчины — Артем Левченко (без результата)

13:00 – Прыжки с шестом. Квалификация. Мужчины — Александр Онуфриев

14 сентября, воскресенье

3:00 – Метание молота. Женщины. Квалификация, группа A — Ирина Климец

12:40 – Прыжки в высоту. Мужчины. Квалификация — Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук

12:35 – Бег на 400 м. Мужчины. Предварительные забеги — Александр Погорелко

15 сентября, понедельник

3:05 – Прыжки с шестом. Женщины. Квалификация — Яна Гладийчук, Марина Килипко

3:00 – Метание молота. Мужчины. Квалификация, группа A — Михаил Кохан

4:45 – Метание молота. Мужчины. Квалификация, группа B

15:00 – Метание молота. Финал. Женщины

16 сентября, вторник

13:40 –Тройной прыжок. Женщины. Квалификация — Ольга Корсун

14:35 – Прыжки в высоту. Мужчины. Финал

15:00 – Метание молота. Мужчины. Финал

17 сентября, среда

13:10 – Метание копья. Мужчины. Квалификация, группа A — Артур Фельфнер

14:45 – Метание копья. Мужчины. Квалификация, группа B

14:10 – Прыжки с шестом. Финал. Женщины

18 сентября, четверг

13:15 – Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация – Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Екатерина Табашник

13:23 – Метание копья. Мужчины. Финал

16:10 – Бег 400 м. Мужчины. Финал

19 сентября, пятница

14:50 – Тройной прыжок. Женщины. Финал

20 сентября, суббота

1:30 – Спортивная ходьба, 20 км. Женщины — Мария Сахарук, Людмила Оляновская, Анна Шевчук

3:50 – Спортивная ходьба, 20 км. Мужчины — Сергей Светличный, Николай Рущак, Игорь Главан

21 сентября, воскресенье

13:30 – Прыжки в высоту. Финал. Женщины

14:10 – Прыжки с шестом. Финал. Мужчины

