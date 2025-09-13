Где смотреть Украину на чемпионате мира по легкой атлетике. Расписание трансляций и результаты
13 сентября на Национальном стадионе в столице Японии стартовал 20-й чемпионат мир по легкой атлетике. Украину на мундиале представляют 23 спортсмена.
Прямые трансляции чемпионата мира в Украине будут доступны на канале "Суспільне Спорт" и на сайте телеканала.
13 сентября, суббота
2:00 – Спортивная ходьба, 35 км. Женщины — Анна Шевчук (8-е место; результат 2 часа 49 минут 44 секунды)
2:00 – Спортивная ходьба, 35 км. Мужчины — Игорь Главан, Иван Банзерук, Егор Шелест (Банзерук и Главан не смогли финишировать, а Шелест заработал дисквалификацию)
4::55 – Толкание ядра. Квалификация. Мужчины — Артем Левченко (без результата)
13:00 – Прыжки с шестом. Квалификация. Мужчины — Александр Онуфриев
14 сентября, воскресенье
3:00 – Метание молота. Женщины. Квалификация, группа A — Ирина Климец
12:40 – Прыжки в высоту. Мужчины. Квалификация — Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук
12:35 – Бег на 400 м. Мужчины. Предварительные забеги — Александр Погорелко
15 сентября, понедельник
3:05 – Прыжки с шестом. Женщины. Квалификация — Яна Гладийчук, Марина Килипко
3:00 – Метание молота. Мужчины. Квалификация, группа A — Михаил Кохан
4:45 – Метание молота. Мужчины. Квалификация, группа B
15:00 – Метание молота. Финал. Женщины
16 сентября, вторник
13:40 –Тройной прыжок. Женщины. Квалификация — Ольга Корсун
14:35 – Прыжки в высоту. Мужчины. Финал
15:00 – Метание молота. Мужчины. Финал
17 сентября, среда
13:10 – Метание копья. Мужчины. Квалификация, группа A — Артур Фельфнер
14:45 – Метание копья. Мужчины. Квалификация, группа B
14:10 – Прыжки с шестом. Финал. Женщины
18 сентября, четверг
13:15 – Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация – Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Екатерина Табашник
13:23 – Метание копья. Мужчины. Финал
16:10 – Бег 400 м. Мужчины. Финал
19 сентября, пятница
14:50 – Тройной прыжок. Женщины. Финал
20 сентября, суббота
1:30 – Спортивная ходьба, 20 км. Женщины — Мария Сахарук, Людмила Оляновская, Анна Шевчук
3:50 – Спортивная ходьба, 20 км. Мужчины — Сергей Светличный, Николай Рущак, Игорь Главан
21 сентября, воскресенье
13:30 – Прыжки в высоту. Финал. Женщины
14:10 – Прыжки с шестом. Финал. Мужчины
