Экзамен года Магучих, последний из украинских бегунов и провал скороходов: кто в нашей сборной борется за медали чемпионата мира по легкой атлетике

В ночь на 13 сентября в Токио стартовал чемпионат мира по легкой атлетике, где первыми на дистанцию 35 км вышли мастера спортивной ходьбы, и украинка Анна Шевчук до последнего боролась за награду. Хотя, конечно, главные надежды в Японии "сине-желтые" возлагают на сектор для прыжков в высоту и для метания молота. Ведь именно в этих дисциплинах наши атлеты стояли на пьедестале Олимпиады-2024 и брали награды крупных турниров этого сезона. Хотя, конечно, всегда есть место для сенсации.

Видео дня

Из-за жары в Токио, где ожидали 33 градуса, организаторам пришлось буквально накануне соревнований менять время старта в спортивной ходьбе на 35 км и начинать чуть раньше. Но все равно до финиша добрались далеко не все скороходы. Так, из четырех украинцев, стартовавших на этой дистанции, до конца дошла лишь одна Анна Шевчук, которая до последнего держалась среди лидеров и заняла 8 место.

А вот у мужчин ситуация сложилась совсем печальная – опытные призеры чемпионатов мира Иван Банзерук и Игорь Главан снялись во время гонки, а дебютант соревнований Егор Шелест – был дисквалифицирован. Главан после финиша пожаловался на неожиданную острую боль под коленом, а Банзерук пожаловался на плохое самочувствие и высокий пульс.

У Шевчук еще будет попытка на дистанции 20 км, как и у Главана, если конечно позволит нога, также на медаль там будет претендовать призер чемпионата мира и золотая медалистка Европы Людмила Оляновская.

Всего с 13-го по 21 сентября в столице Японии в соревнованиях примут участие 2202 атлета из 198 стран мира, которые поспорят за 147 комплектов наград в 49 дисциплинах. Сборная Украины представлена в Токио 23 атлетами – 10 женщинами и 13 мужчинами.

Главные ставки у нас на технические дисциплины и, прежде всего, сектор для прыжков в высоту – как у мужчин, так и у женщин, где свой титул будет защищать действующая чемпионка мира, победительница Олимпийских игр-2024 и обладательница мирового рекорда Ярослава Магучих. Компанию ей составит призерка "мундиаля" Юлия Левченко и Екатерина Табашник.

Нынешний сезон для Ярославы несколько напоминал качели, где были и титулы, и травма, и соревнования без результата. Но на счету Магучих в 2025-м уже семь побед, а лучший результат – 2,02 метра – она показала What Gravity Challenge в Дохе и финале сезона "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе. Но и другие соперницы в этом сезоне значительно прибавили.

Особенно опасна в 2025-м серебряный призер Олимпиады Никола Олислагерс, которая выиграла чемпионат мира в помещении и финал "Бриллиантовой лиги", где показала лучший результат сезона в мире, прыгнув 2,04 метра.

Сразу трое украинских высотников выйдут в мужской сектор – Олег Дорощук, Дмитрий Никитин и Вадим Кравчук. Дорощук в этом году выиграл чемпион Европы в помещении, установив свой личный рекорд и на длительное время лучший результат сезона в мире – 2,34. Однако травма колена заставила его сделать перерыв в соревнованиях.

После возвращения в сектор Олег жаловался, что частично растерял форму и был недоволен своей техникой, но в целом успел получить четыре подиума "Бриллиантовой лиги", среди них – золотая награда этапа в Брюсселе и "серебро" в финале. Среди его соперников четыре медалиста Олимпиад итальянец Джанмарко Тамбери, который приехал защищать титул, чемпион мира-2025 в помещении кореец Ву Санхёк, новозеландец Гэмиш Керр, который выиграл финал "Бриллиантовой лиги" и Шелби Макьюэн из США.

В метании молота Украина представлена Ириной Климец и бронзовым призером Олимпийских игр-2024 Михаилом Коханом. У Михаила в этом году уже 13 подиумов международных стартов, среди которых 9 побед. А на командном Евро по легкой атлетике он установил личный рекорд – 81,66 метра. установленный на командном Евро по легкой атлетике.

В Токио Кохан попытается впервые добраться до подиума чемпионата мира, хотя оппоненты у него очень и очень серьезные ребята во главе с действующим чемпион планеты и Олимпиады-2024 Итаном Кацбергом, венгром Бенце Галашем и американцем Руди Винклером. Несколько недель перед мундиалем украинец не соревновался, объясняя это тем, что собирается накапливать энергию.

Долгое время целенаправленно готовился к чемпионату мира лидер сборной Украины в метании копья Артур Фельфнер, даже отказавшись от участия в "Бриллиантовой лиге". В этом сезоне он стал чемпионом молодежного Евро, где добрался до отметки 81,14 метра, и показал второе место на командном Евро. Единственное, что вызывает волнение – это дискомфорт в спине Артура, из-за чего летом он выступил только на четырех турнирах.

Интересно должно быть в прыжках с шестом среди женщин, где от Украины будут соревноваться Яна Гладийчук и Марина Килипко. В августе на этапе Континентального тура в итальянской Аости Килипко одержала первую за три года победу на международных коммерческих стартах, а на командном Евро прыгунья стала второй, преодолев планку на высоте 4,65 м.

Накануне чемпионата мира Марина отмечала, что лучшей форме за последние четыре года. Поэтому хотелось бы увидеть украинку и на пьедестале. Тогда как у мужчин выступит дебютант чемпионатов планеты Александр Онуфриев. Но, конечно, что здесь "золото" уже фактически повесили на шею многократного мирового рекордсмена, летучего шведа Мондо Дюплантиса.

К сожалению, в беговых дисциплинах Украина представлена только на мужской 400-метровке, где выступит рекордсмен страны Александр Погорелко. Он установил национальный рекорд 27 июня 2025 года на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в Мадриде, преодолев дистанцию за 44,81 секунды.

В последнее время самой успешной для "сине-желтых" была женская 400-метровка, где в мировую элиту входили Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Но олимпийский призер Рыжикова завершила карьеру после Олимпиады-2024. А Ткачук затянулся выход из травмы, поэтому она не успела восстановиться и отобраться на чемпионат мира.

На стадии квалификации уже закончил соревнования в толкании ядра дебютант мировых форумов Артем Левченко, который не успел восстановиться после травмы и не смог пробиться в финал.

Отметим, что на предыдущем чемпионате мира-2023 в Будапеште Украина выиграла две медали. "Золото" в высоте домой повезла Ярослава Магучих, что стало первой победой Украины на ЧМ за последние 10 лет. А "серебро" в тройном прыжке добыла Марина Бех-Романчук, которая недавно была дисквалифицирована и отстранена от соревнований из-за обвинений в употреблении допинга.

Прямая трансляция чемпионата мира будет доступна на платформе Суспільне Спорт и на местных телеканалах Суспільного.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что где смотреть Украину на чемпионате мира по легкой атлетике. Мы разработали расписание трансляций и будем регулярно обновлять результаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!