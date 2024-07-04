Фьюри лишился половины гонорара за бой с Усиком: в чем причина

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) получит лишь чуть больше половины от своего гонорара за поединок против Александра Усика (22-0, 14 КО) 18 мая. Все проблема заключается в налоговом законодательстве Великобритании, из-за чего Цыганский король лишился несколько десятков миллионов евро.

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Об этом информирует Yahoo News со ссылкой на портал Stocklytics. Фьюри были гарантированы 100 миллионов фунтов призовых (118 млн евро). В качестве налога на прибыли боксер обязан выплатить почти 45 млн фунтов (51,15 млн евро). Еще два миллиона со счета Тайсона ушло на национальную страховку.

Таким образом, чистый гонорар британского супертяжа составил 53 млн фунтов (62,6 млн евро). Отмечается, что резиденты Великобритании обязаны платить налоги одинаково и за доходы внутри страны, и за ее пределами.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Две недели назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звание абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика. Также с украинца сняли отстранение от бокса.

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