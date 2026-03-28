Футболистка забила самый быстрый гол в истории и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Футболистка "Селтика" установила мировой рекорд по скорости забитого мяча в профессиональном женском футболе. Достижение официально зафиксировано Книгой рекордов Гиннеса после декабрьского матча чемпионата Шотландии.

Полузащитница Мария Макэнени отличилась в игре против "Хиберниана" в рамках последнего тура SWPL 2025 года, который завершился победой ее команды со счетом 2:1 в Эдинбурге. Гол был забит уже на 4,10 секунды после стартового свистка.

Игрок получила мяч после розыгрыша центра поля от партнерши Сойрс Нунан и нанесла удар с дистанции более 50 ярдов, поразив ворота соперника. Удар оказался результативным до того, как большинство зрителей успели среагировать на начало встречи.

Этот мяч признан самым быстрым в истории профессионального женского футбола и внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

"Никакой подготовки не было, это произошло спонтанно. Был запасной вариант, но я сказала Сойрс, что попробую ударить, и, к счастью, мяч залетел. Это отличное ощущение, я никогда не думала, что у меня будет такое достижение. Честно говоря, это до сих пор не до конца осознала", — сказала Макэнени.

В текущем сезоне футболистка также отметилась 13 голами и пятью результативными передачами за клуб, а ее выступления привлекли внимание на международном уровне. Она получила первый вызов в сборную Шотландии в ноябре, забила в дебютном матче против Украины, а затем отличилась в домашней игре против Люксембурга.

Полузащитница включена в состав национальной команды Шотландии на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира против Бельгии.

