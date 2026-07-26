Футболист сборной Украины вышел на замену и через 3 минуты забил "Ливерпулю". Видео

Украинский вингер "Сандерленда" Тимур Тутеров отличился в товарищеском матче с "Ливерпулем", поразив ворота соперника вскоре после выхода на замену. Его гол вывел команду вперед, но удержать преимущество "Сандерленд" не сумел, уступив со счетом 2:4.

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Контрольный поединок состоялся в ночь на 26 июля в американском Нэшвилле. Тутеров начал встречу в запасе, а сразу после перерыва заменил Ромейна Мундла. Уже через несколько минут украинец воспользовался разрезающей передачей Джейдона Джонса, ворвался в штрафную, обыграл голкипера "Ливерпуля" Георгия Мамардашвили и отправил мяч между его ног.

Этот гол позволил "Сандерленду" выйти вперед – 2:1. Однако удержать преимущество команда не смогла. В оставшееся время за "Ливерпуль" отличились Доминик Собослаи, Федерико Кьеза и Льюис Кумас, принеся мерсисайдцам победу со счетом 4:2.

Для Тутерова это уже второй забитый мяч подряд в нынешней предсезонной подготовке. Ранее воспитанник ковалевского "Колоса" эффектным дальним ударом поразил ворота "Йорк Сити" в матче, завершившемся победой "Сандерленда" со счетом 5:1.

Уверенная игра украинца не осталась незамеченной руководством английского клуба. На этой неделе "Сандерленд" объявил о продлении контракта с футболистом до 30 июня 2028 года.

Тутеров перешел в английский клуб весной 2023 года. Первую половину 2026-го он провел в аренде в "Эксетер Сити", а также является бронзовым призером чемпионата Европы-2024 в составе юношеской сборной Украины U-19.

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