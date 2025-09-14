Футболист сборной Украины фантастически дебютировал за 'Жирону', заставив испанцев схватиться за голову. Видео

Украинский форвард "Жироны" Владислав Ванат дебютировал за испанский клуб, сразу забив гол. 23-летний футболист вышел в стартовом составе и отметился в гостевом матче 4-го тура Примеры против "Сельты".

На 12-й минуте после борьбы в центре поля мяч отскочил на Ивана Мартина. Тот увидел рывок украинца и отдал ему точную передачу на ход. Ванат смог убежать от защитника и с острого угла точно поразить дальний угол ворот.

Такое начало игры вызвало настоящий шок у поклонников "Жироны". В кадр попало, как фанаты схватились за головы от увиденного.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября Ванат официально стал игроком "Жироны", с которой 23-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро, став одной из рекордных в истории каталонцев.

Владислав является воспитанником школы киевского клуба. В составе "бело-синих" он провел 119 матчей, в которых забил 51 гол. Также в его активе 11 поединков за сборную Украины, за которую он отличился два раза.

