Футболист сборной Украины с зарплатой в 3 млн евро пожаловался, что ему 'очень тяжело' за границей три года 'бороться за выживание'

Украинский защитник Виталий Миколенко признался, что в начале своей карьеры в "Эвертоне" давление из-за борьбы за выживание в Премьер-лиге иногда мешало ему спать, и что ему до сих пор трудно смириться с тем, что клуб борется за сохранение прописки. "Эвертон" занимает 16-е место в Премьер-лиге, всего в двух очках от зоны вылета.

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"Это очень тяжело и психологически сложно — когда ты играешь три года, и каждый год приходится бороться за выживание, это не так-то просто для меня. Мне тяжело с этим справляться, но я каждый раз выхожу на поле и стараюсь быть лучше, чтобы помочь нам избежать борьбы за выживание", – сказал 25-летний футболист сборной Украины в интервью BBC.

Украинец также отметил, что ему трудно переключиться с футбола на другие мысли.

"Конечно, я пытаюсь изменить свои мысли, но моя жена сказала пару лет назад, когда мы некоторое время были в зоне вылета, что я просыпался каждое утро и был в одном и том же состоянии, а она говорила: "Не переживай, все будет хорошо". Я переживал особенно в конце первого сезона. Иногда я не мог заснуть из-за этого давления", – сказал Миколенко.

Напомним, что Миколенко перешел из "Динамо" в "Эвертон" в начале 2022 года. По неофициальным сведениям киевляне получат от англичан 23 миллиона евро. Выплата платежей будет растянута на 3 года.

Для справки: Виталий Миколенко по данным портала Capology получает годовую зарплату в размере 3 541 276 евро до налогов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ежемесячная зарплата Миколенко составляет 295 106 евро, еженедельная – 68 101 евро, а ежедневно он зарабатывает 9 728 евро. Общий доход за его карьеру на 2024 год составит 11 563 828 евро.

За два оставшихся года контракта с "Эвертоном" клуб выплатит футболисту более 7 миллионов евро. Кроме базовой зарплаты, Миколенко также может получать бонусы, зависящие от его результатов и успехов клуба.

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