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"ФИФА обманула!" Эпизод в матче ЧМ-2026 вызвал скандал в соцсетях. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
702
Поединок завершился со счетом 0:1
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Сборная Шотландии начала выступление на чемпионате мира по футболу с победы над Гаити со счетом 1:0 после гола Джона Макгинна. Однако концовка встречи оказалась в центре внимания из-за спорного решения арбитра после жесткого фола шотландского полузащитника Кенни Маклина.

Шотландцы вернулись на мундиаль впервые за 28 лет и сумели взять три очка в стартовом матче ЧМ-2026. Единственный мяч был забит по ходу встречи Макгинном.

Незадолго до финального свистка Маклин прямой ногой попал в колено гаитянского футболиста Жозюе Казимира. Судья ограничился желтой карточкой для игрока сборной Шотландии, тогда как пострадавшему потребовалась помощь медицинского персонала.

Специализирующийся на разборе судейских решений проект Archivo VAR раскритиковал вердикт арбитра и заявил, что нарушение заслуживало удаления.

"Маклин ударил Казимира шипами по колену. Это прямая красная карточка. Грубая игра привела к рассечению колена, которое потребовало медицинской помощи", – говорится в сообщении Archivo VAR.

Маклин ударил Казимира шипами по колену.

После матча эпизод активно обсуждался в социальных сетях. Многие болельщики поддержали выводы экспертов и раскритиковали работу системы VAR.

Среди комментариев встречались заявления о том, что Гаити пострадала из-за ошибочного судейства, а также вопросы о том, почему арбитры не воспользовались видеопросмотром. Некоторые пользователи обвинили футбольные власти в двойных стандартах и усомнились в эффективности системы VAR после очередного спорного решения на турнире.

«Поскольку в первых матчах турнира уже было несколько красных карточек, судьи просто не хотят показывать новые удаления».
«Да, но если бы футболист Гаити ударил игрока Шотландии, ему бы дали несколько матчей дисквалификации. Эти двойные стандарты уже надоели».
«Невероятно, как они продолжают делать вид, что ничего не произошло, хотя каждый раз обещают, что VAR больше не будет ошибаться».
«Как такое возможно, что игроку понадобилась медицинская помощь после очень опасного фола, а эпизод даже не был пересмотрен с помощью VAR?»
«ФИФА обманула Гаити. Если бы судейство было справедливым, Гаити выиграла бы этот матч, а выступление Шотландии было просто ужасным».
СШАЧМ-2026сборная Шотландии по футболу
Редакционная политика