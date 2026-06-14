"ФИФА обманула!" Эпизод в матче ЧМ-2026 вызвал скандал в соцсетях. Видео

Сборная Шотландии начала выступление на чемпионате мира по футболу с победы над Гаити со счетом 1:0 после гола Джона Макгинна. Однако концовка встречи оказалась в центре внимания из-за спорного решения арбитра после жесткого фола шотландского полузащитника Кенни Маклина.

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Шотландцы вернулись на мундиаль впервые за 28 лет и сумели взять три очка в стартовом матче ЧМ-2026. Единственный мяч был забит по ходу встречи Макгинном.

Незадолго до финального свистка Маклин прямой ногой попал в колено гаитянского футболиста Жозюе Казимира. Судья ограничился желтой карточкой для игрока сборной Шотландии, тогда как пострадавшему потребовалась помощь медицинского персонала.

Специализирующийся на разборе судейских решений проект Archivo VAR раскритиковал вердикт арбитра и заявил, что нарушение заслуживало удаления.

"Маклин ударил Казимира шипами по колену. Это прямая красная карточка. Грубая игра привела к рассечению колена, которое потребовало медицинской помощи", – говорится в сообщении Archivo VAR.

После матча эпизод активно обсуждался в социальных сетях. Многие болельщики поддержали выводы экспертов и раскритиковали работу системы VAR.

Среди комментариев встречались заявления о том, что Гаити пострадала из-за ошибочного судейства, а также вопросы о том, почему арбитры не воспользовались видеопросмотром. Некоторые пользователи обвинили футбольные власти в двойных стандартах и усомнились в эффективности системы VAR после очередного спорного решения на турнире.