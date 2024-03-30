Видео мирового рекорда по прыжкам на скакалке собрало 1 млн просмотров за 4 часа

В сети завирусилось видео из с турнира Double Dutch Contest, который прошел в Шанхае. В ролике китайский спортсмен Цэнь Сяолинь устанавливает рекорд Гиннесса по прыжкам на скакалке.

Сяолинь за 30 секунд смог сделать 228 прыжков в технике "бегущий шаг".

Несмотря на то, что само соревнование состоялось еще в 2019 году, видео с Сяолинем за несколько часов собрало 1 млн просмотров в соцсети Х (бывшая Twitter).

В комментариях некоторые пользователи обратили внимание, что видео ускорено, что создает эффект фантастической реакции спортсмена. Также юзеры приводит ссылку на оригинальный клип:

Свои тренировки со скакалкой Цэнь начал в 2012 году. Так как ему плохо давалась учеба, то он решил стать частью школьной команды, чтобы развить уверенность в себе. В начале ему приходилось заставлять себя ходить на занятия, но затем втянулся, открыв для себя разнообразные стили прыжков.

В 2015 году Сяолинь установил еще один рекорд, прыгнув за одну секунду семь раз. Всего же за 30 секунд он совершил 108 прыжков, что до него еще никто не делал.

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