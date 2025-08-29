Ездила в захваченный Крым и помогала пропаганде: Украина требует отстранить олимпийскую призерку из России от чемпионата мира

С 5 по 12 сентября корейский Кванджу будет принимать чемпионат мира по стрельбе из лука, на который допустили россиянку Светлану Гомбоеву. Представительнице страны-агрессора дали "нейтральный" статус, несмотря на участие в пропагандистских мероприятиях и членство в ЦСКА. В ответ Украина требует отстранить лучницу из РФ от соревнований, ведь ее участие противоречит рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Уроженка Усть-Ордынского, Иркутской области Гомбоева является серебряным призером Олимпийских игр-2020. В Токио она потеряла сознание во время квалификации, но это потом не помешало ей выступить в личном первенстве и командном, которое и стало для представительниц страны-террористки медальным.

В 2022 году Гомбоева незаконно посетила оккупированный Россией Крым, чем хвасталась в социальных сетях, которые сейчас уже закрыты для посторонних. А в 2023-м лучница приняла участие в пропагандистском мероприятии в Алуште, организованном для спортсменов с полуострова, а также захваченных РФ территорий Донецкой и Луганской областей.

Гомбоева, как и другие российские лучники, пересекала границу Украины незаконно без прохождения таможенного и пограничного контроля согласно действующему законодательству. К тому же, она является спортсменкой ЦСКА, что прямо противоречит рекомендациям МОК от 28 марта 2023 года, которые запрещают предоставление нейтрального статуса атлетам, связанным с вооруженными силами или силовыми структурами РФ.

Однако World Archery решили разрешить 27-летней россиянке соревноваться на чемпионате мира в Корее. Поэтому Министерство молодежи и спорта Украины, НОК и национальная федерация стрельбы из лука обратились к руководству Международного олимпийского комитета и Международной федерации стрельбы из лука с призывом проверить приведенные факты и принять меры, чтобы не допустить участия Светланы в мировом первенстве.

Украинская сторона подчеркнула, что страны-агрессоры используют спорт не для диалога и единства, а как инструмент пропаганды.

"Украина в очередной раз подтверждает свою неизменную позицию: пока российские войска при поддержке белорусского режима продолжают преступную войну против украинского народа, российские и белорусские атлеты не должны участвовать в международном спортивном движении ни в каком статусе", – говорится в официальном письме.

