Победа донецкого "Шахтера" над "Серветтом" (2:1) и выход в групповой раунд Лиги конференций не осталась незамеченной в РФ, ведь часть россиян считает клуб "своим", как и оккупированные территории Донбасса. В комментариях фанатов "за поребриком" разгорелись споры, как надо называть "оранжево-черных" и под каким флагом они должны выступать.

Например, на одном из популярных спортивных ресурсах вышел материал с названием "Украинский "Шахтер" в дополнительное время победил "Серветт" и вышел в Лигу конференций". И уточнение, из какой страны клуб, возмутило некоторых читателей: "Как подчеркнуто то, что украинский. Вообще-то, официально – "Шахтер" Донецк. А Донецк – это неотъемлемая часть Российской Федерации".

"Не может быть. Ведь россия не играет в еврокубках", – ответил другой пользователь, который, вполне возможно, или украинец, или тот, кто также презирает оккупантов.

"Это не "Шахтер" Донецк, это "Шахтер" Львов", "А почему они на фото не с флагом Польши, Чехии, Словакии или еще какой-то страны, где они играют домашние матчи?", "Или с нейтральными флажками, ага?" – не унимались российские оккупанты.

А на другом спортивном ресурсе РФ жертва пропаганды выдала целую речь: "Команды "ШахтЭр" нет в еврокубках. Есть какая-то команда "Шахтер" без родины, которая играет за Евросоюз. Измените название. Дело в том, что это название официальное, принятое советом директоров этого клуба Евросоюза, и так указано в бумагах этого образования. Вы можете проверить".

"Эта команда не представляет Донецк, а представляет сторону, которая бомбит Донецк. Если бы эта команда "Шахтер" была донецкой, то осталась бы вместе с народом Донецка и терпела бы эти бомбардировки вместе с народом Донецка. Но она покинула родину", – бредил россиянин.

Конечно, оккупанты, чьи клуба вообще отстранены от еврокубков, пытались обесценить победу дончан: "Вот оно величие, с помощью пенальти 154 команду в рейтинге УЕФА одолели".

"Кротам невероятно везет! Такой идиотский пенальти им подарили и вот теперь – добавленное время. Хотя "Серветт" уже должен был праздновать победу. Судью предупредили заранее, что кроты должны остаться в кубке, и не важно, как это судьи сделают", – пытался злорадствовать другой болельщик "за поребриком".

"Я лично сбрасывал донат, чтобы судьи заплатили за игру. Славься родной Шахтер", – отреагировал со смайликом другой читатель.

"Совсем недавно в Лиге чемпионов играли с Реалами и Бавариями, а теперь у "Серветта" выцарапывают ничьи для Лиги конференций, бывший турнир Ярмарка, походу. Самый отстойный из всех турниров", – не унимались россияне.

Хотя и свои адвокаты у украинского клуба нашлись: "Этот "Шахтер" может пока что только в ЛК играть. В другие лиги года через два. Этих пацанов только набрали. Команда строиться будет не меньше, чем два года. Состав где Дзерби, ВЕСЬ просто ушел. Я не знаю других клубов, которые так быстро восстановились. Менеджмент у "Шахтера" просто топ".

"Главный вопрос, будет ли он играть через два года. А если и будет, то в каком-то чемпионате...", "В какие другие лиги? Шахтер, который обыгрывал топов раз в два года, умер давно", – неслось в комментариях.

"РПЛ точно не будет в еврокубках и через два, и через 22 года", – поставили на место фанатов кремлевского диктатора.

