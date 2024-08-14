'Это просто потрясающе'. Магучих снялась в необычной фотосессии в Париже и поразила Instagram

Украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих произвела настоящий фурор в социальных сетях своими новыми фотографиями. 22-летняя днепрянка перед тем, как уехать с Олимпиады-2024 снялась в романтичной фотосессии в центре Парижа.

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Магучих позирует в парке Пале-Рояль, расположенном в столице Франции напротив северного крыла Лувра. На Ярославе платье в красный горошек, а в руках букет составленный из желтых фрезий и колючих эрингиумов.

Необычности добавляет тот факт, что фотограф Дарья запечатлела нашу спортсменку не на цифровой носитель, а на 35-мм пленку. Лишь затем кадры были оцифрованы для интернета.

В комментариях подписчики завалили и спортсменку, и фотографа восторженными отзывами.

"Это просто потрясающе", "Ярослава открылась с другой стороны, как красавица наша украиночка, очень тонкая и милая! Поздравляю с крутой работой!", "Чудесные фотографии", "Великолепно", "Это невероятно", – пишут юзеры.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим насладиться нежной эстетикой Прованса в исполнении украинской легкоатлетки.

Напомним, что 4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м.

Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

Спустя некоторое время появилось объяснение поступкам Ярославы перед победным прыжком на Играх-2024.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал Ярославе послание от президента Замбии Хакаинде Хичиллемы.

В одном из своих интервью после завершения Игр-2024 Магучих призналась, куда потратит заработанные деньги.

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