Бывший игрок молодежной сборной Украины Александр Романчук рассказал о политических спорах с известным венгерским футболистом Балашем Джуджаком во время совместных выступлений за венгерский "Дебрецен". Он привел конкретное высказывание партнера о войне и описал реакцию венгерских болельщиков.

По словам украинца, футболист придерживается пророссийских взглядов и поддерживает дружеские отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Романчук признался, что между ними возникали споры на политические темы и процитировал слова Джуджака полностью: "Это не Россия вас бомбит, а Америка". На это Александр ответил, что "Ну хорошо, давай тогда мы не будем с тобой больше на эту тему говорить", и предложил больше не возвращаться к этому разговору.

При этом Романчук подчеркнул, что в профессиональном плане претензий к партнеру не имеет. Он отметил, что Джуджак был лидером раздевалки, капитаном, выступал с мотивирующими речами перед матчами и подчеркивал, что игры за сборную Венгрии для него важнее встреч на клубном уровне.

Говоря о реакции венгерских болельщиков на возможные матчи против Украины, защитник заявил, что подобные взгляды являются индивидуальными. По его словам, многие поддерживали Украину и говорили: "Украина сейчас защищает всю Европу", и это стало для него неожиданностью.

