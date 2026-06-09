'Это было потрясающе': Трампа освистали и обматерили на финале НБА. Видео

Президент США Дональд Трамп был встречен недовольным гулом на третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной лиги (НБА) между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс". Главу Белого дома освистала публика, когда его показали на экране арены во время исполнения национального гимна страны.

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Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По его данным, приезд Трампа на матч в Нью-Йорке сопровождался невероятными мерами безопасности, из-за чего многие фанаты "Никс" были вынуждены выстраиваться в огромные очереди, чтобы попасть на стадион.

Во время исполнения гимна США публика недовольно загудела, когда на экране показали Трампа, отдающего честь. Любопытно, что сам американский лидер не увидел ничего критического в своей адрес. Он улыбался, а после объяснил журналистам, что болельщики наоборот встретили его тепло.

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"На самом деле, я думаю, это было потрясающе. Вы имеете в виду, когда на меня была направлена ​​камера? Думаю, все было очень хорошо", – сказал глава Овального кабинета. При этом на плакатах фанатов нью-йоркской команды можно увидеть и нецензурные выпады в адрес президента США.

Интересно, что Трамп оказался нефартовым для команды из родного города. После двух побед в Сан-Антонио "Никс" уступили на своем паркете 111-115. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в их пользу.

Как сообщал OBOZ.UA, политика администрации Дональда Трампа в отношении мигрантов сильно повлияла на организацию ЧМ-2026 по футболу.

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