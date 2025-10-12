'Это было бы ужасно'. Белью сделал откровенное признание про Усика

Знаменитый британский супертяжеловес Тони Белью рассказал о планах Александра Усика на будущее и о том, чего он хочет достичь в боксе. Украинский чемпион, по словам Белью, ищет новые цели и может завершить карьеру после одного последнего боя.

Во время встречи Белью с Усиком в Лондоне украинец говорил о своей пенсии и интересовался, как Белью сам жил после завершения карьеры.

"Он сказал мне: „Я хочу что-то вернуть назад". Он хочет помогать Украине, быть частью тренерской системы любительского бокса", — поделился Белью в интервью Карлу Фрочу на его Youtube-канале.

По словам эксперта, Усик уже провёл один из двух оставшихся боёв и, возможно, планирует ещё один, чтобы завершить карьеру на своих условиях. Беллью отметил феноменальные качества боксера и подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от того, как Усик хочет использовать свои достижения и наследие.

Обсуждая потенциальные бои, Белью отметил, что Усик заработал огромные суммы — два-три сотни миллионов фунтов — и сейчас важно, стоит ли выходить в ринг за меньшие гонорары. Он добавил, что Усик заслуживает уйти с пике формы и в хорошем настроении.

"Это было бы ужасно, если бы время победило его. Очень хотелось бы, чтобы он ушёл, когда будет в порядке, счастливым", – подытожил британец.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Тони Белью выразил надежду на то, что Александр Усик (24-0, 15 КО) в ближайшее время завершит карьеру. Британец отметил, что не хотел бы увидеть поражение украинского суперчемпиона из-за его возраста более молодому бойцу.

