'Это безумие!' Мексиканская футболистка забила фантастический гол невероятным ударом 'полускорпиона'. Видео

Полузащитник "Тигрес" Лисбет Овалье отметился невероятным ударом в 10-м туре женского чемпионата Мексики. 23-летней футболистке удался настоящий шедевр в игре против "Гвадалахары" (2:0).

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На 76-й минуте "тигры" получили право на угловой удар, который исполняла Дженнифер Эрмосо. После неудачного розыгрыша мяч вновь оказался у Эрмосо и мексиканка вырезала роскошную передачу, на которую и откликнулась Овалье.

Лисбет в прыжке смогла настолько точно ударить пятками по круглому снаряду, что он перелетел через голкипера и оказался в сетке.

Мексиканские комментаторы, работающий на игре не смогли сдержать эмоций, отметив, что этот удар можно назвать ударом "полускорпиона".

"Можно выключать свет, мы можем уходить – какой потрясающий гол от "Маги"! Мы только что стали свидетелями лучшего гола турнира! И, если честно, возможно, это вообще лучший гол в карьере – из-за того, как она его забила! Что-то вроде "полускорпиона"! Я в шоке! Это безумие! Гол – настоящий шедевр!" – разрывались от восторга журналисты.

Символично, что для Овалье это стало 10-м голом в сезоне и 130-м в карьере.

Овалье играла за молодежные сборные Мексики на крупных турнирах, включая чемпионат мира U-17 (2016) и Чемпионат мира U-20 (2018). Дебют за национальную сборную состоялся 1 сентября 2018 года.

В 2023 году она помогла сборной Мексики завоевать "золото" на Панамериканских играх, где команда впервые в истории стала чемпионом, обыграв в финале Чили (1:0).

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