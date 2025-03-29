'Если Усик хочет доказать, что он лучший…' Чисора назвал идеального соперника для украинца

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) активно продвигает идею своего поединка с Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 КО) после того, как IBF обязала чемпиона провести обязательную защиту до 21 июня. Чисора сразу же выразил готовность выйти на ринг с соотечественником, а Александру Усику (23-0, 14 КО) предложил провести защиту титулов по линии WBO против новозеландца Джо Паркера (36-3, 24 КО). ,

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По его мнению, украинец уже победил Дюбуа, и этот бой не имеет смысла.

"Если Усик хочет доказать, что он лучший, ему нужно дать шанс Паркеру и в бою с ним провести защиту своих титулов. Чтобы быть лучшим, ты должен драться со всеми.", — заявил Чисора в интервью The Ring.

Он напомнил, что Усик уже дважды встречался с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, а также дрался с ним и Дюбуа. Теперь, по мнению британца, очередь Паркера.

Напомним, что Чисора провел 49-й бой в карьере в прошлом месяце, победив Отто Валлина единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле прошлого года Дерек добыл сенсационную победу над соотечественником Джо Джойсом (16-3, 15 КО). 10-раундовый поединок в Лондоне на О2 Арене завершился единогласным решением судей 97-92, 96-94, 96-94.

Напомним, что 1 ноября 2020 года Чисору проиграл украинскому чемпиону Александру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

Что касается Дюбуа, он не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде на стадионе "Уэмбли". В феврале он должен был встретиться с Паркером в Эр-Рияде, но заболел вирусом в неделю боя и снялся с поединка.

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