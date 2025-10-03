Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов потребовал наказывать команды, которые будут отказываться играть с представителями РФ после их возвращения в международные турниры. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также добавил, что якобы все больше стран хотят допуска агрессоров к соревнованиям.

Об этом Митрофанов заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Чиновник также пожаловался на то, что снятию отстранения с российских клубных и сборных команд мешают административные и логистические вопросы, которые выходят за рамки ответственности Европейского футбольного союза (УЕФА).

"Вопрос по возвращению все чаще возникает, и мне кажется, что уже административные вопросы, которые вне компетенции УЕФА, заставляют решение о возвращении не принимать. Что должно произойти при возвращении? Тем, кто не прилетел на матч с нами или тем, кто не впустил нас, надо назначать "технарь". Если так случится, то решение будет, очевидно, такое же, как с Косово. Если не играете с Косово, получаете техническое поражение. Видимо, к этому не готовы", – сказал Митрофанов.

До этого генсек РФС выразил нелепое требование предоставить сборной России специальное разрешение выступить на чемпионате мира-2026. Ранее росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию.

