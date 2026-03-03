Экс-футболист украинской сборной отказался возвращаться в Украину, 'решив вопрос самостоятельно'

Бывший вингер "Эпицентра" Денис Янаков перешёл в клуб "Униря Слобозия", занимающий 14-е место чемпионата Румынии. 27-летний уроженец "Запорожья" признался, что вариант с румынским клубом возник во время тренировок в Турции, где его агент искал возможности трудоустройства.

По словам Янакова, он изначально стремился продолжить карьеру в Европе и поэтому "сразу согласился" на предложение, после чего несколько дней ожидал билеты и контрактные документы для оформления трансфера.

Отвечая на вопрос о возможных ограничениях на выезд мужчин мобилизационного возраста, игрок заявил, что не покидал страну с помощью клуба.

В интервью Tribuna Денис сказал, что "это было сугубо моё решение, я сам решил этот вопрос", подчеркнув, что команда не участвовала в организации пересечения границы. Также он уклонился от уточнений о процедуре выезда, сказав: "Вы ведь знаете, как я выезжал, зачем снова спрашивать".

Игрок подчеркнул, что ранее рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе и в Украине, но хотел сменить обстановку. он заявил, что выступления в европейском чемпионате интересны как профессиональный вызов: "Это не топ-лига, но я посмотрел последние матчи турнира и увидел сильных футболистов и интенсивный футбол".

Денис Янаков — воспитанник запорожского "Металлурга", позже перешёл в академию киевского "Динамо". На юношеском уровне проявил себя в Юношеской лиге УЕФА, где забил 3 мяча в 6 матчах за команду U-19. На взрослом уровне выступал за "Арсенал" Киев, "Чорноморец", "Зорю", "Ингулец", а также играл в системе "Динамо", но за первую команду клуба не дебютировал.

Позже стал игроком "Полісся", с которым выиграл Первую лигу Украины и получил звание "Мастер спорта Украины". С 2024 года играет в аренде за "Верес". На международном уровне участвовал в юношеском чемпионате Европы 2016 года в Азербайджане, где забил один гол в трёх матчах против сверстников из Германии.

