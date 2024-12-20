Джима показала лучший за три года результат в гонке Кубка мира по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла четвертое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит во французском Анси. 34-летняя киевлянка продемонстрировала свой лучший результат за последние три года и для женской национальной команды в нынешнем сезоне.

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Наша соотечественница преодолела 7,5 километров дистанции за 21:38,3 минуты, недотянув до подиума всего пяти с половиной секунд. Кроме того, лидер "сине-желтых" стала одной из 15 участниц гонки, которые выбили все 10 мишеней на двух огневых рубежах.

К слову, это же достижение покорилось Александре Меркушиной. Однако 19-летней биатлонистке это принесло лишь 48-е место в итоговом зачете спринта.

Победительницей гонки стала француженка Жюстин Бреза-Буше. Микроскопическую 1,4 секунды ей проиграла Франциска Пройсс из Германии. Бронзовую награду забрала словенка Анамария Лампич.

Четвертое место Джимы позволило ей подняться на 22-ю строчку общего зачета с активом в 98 очков. Интересно, что в последний раз так высоко Юлия забиралась в 2021 году на этапе в Нове Место, где стала второй в гонке преследования.

Как сообщал OBOZ.UA, на Кубке мира по биатлону впервые в истории в синей майке лидера выступил представитель Украины. Андрей Мандзын на первом этапе занял 14-е место в спринте, что стало вторым лучшим результатом в его карьере.

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