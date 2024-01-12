Два чемпиона Европы исключены из состава сборной Украины по биатлону на 5-й этап Кубка мира. Все подробности

Чемпион мира (2019) и Европы (2020) Дмитрий Пидручный и четырехкратный чемпион Европы Артем Прима не примут участие в оставшихся гонках на 5-м этапе Кубка мира по биатлону. В программе соревнований в немецком Рупольдинге запланированы спринт (13 января) и гонка преследования (14 января).

Видео дня

У себя в Instagram Пидручный написал, что отправляется на подготовку к чемпионату мира в австрийский Обертиллиах.

"Непростой день для нашей команды. Результатом в эстафете недоволен никто. Самое главное сейчас проанализировать ошибки и исправить их. Для меня это была единственная гонка в Рупольдинге" - отметил Дмитрий.

По информации "Суспильне Спорт", вместе с Пидручным в Обертиллиах отправился и Артем Прима. Таким образом состав сборной Украины на КМ в Рупольдинге выглядит следующим образом: Антон Дудченко, Денис Насыко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в мужской эстафете заняла 18-е место. "Желто-синие" стали единственной командой в этой гонке, которые ушли на штрафной круг на первом этапе.

Артем Прима во время стрельбы лежа не смог закрыть одну мишень, использовав все три дополнительных патронов.

Днем ранее в Рупольдинге женская сборная Украины по биатлону показала свой лучший результат в эстафете в нынешнем сезоне Кубка мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!