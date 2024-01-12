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Два чемпиона Европы исключены из состава сборной Украины по биатлону на 5-й этап Кубка мира. Все подробности

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
504
Два чемпиона Европы исключены из состава сборной Украины по биатлону на 5-й этап Кубка мира. Все подробности

Чемпион мира (2019) и Европы (2020) Дмитрий Пидручный и четырехкратный чемпион Европы Артем Прима не примут участие в оставшихся гонках на 5-м этапе Кубка мира по биатлону. В программе соревнований в немецком Рупольдинге запланированы спринт (13 января) и гонка преследования (14 января).

Видео дня

У себя в Instagram Пидручный написал, что отправляется на подготовку к чемпионату мира в австрийский Обертиллиах.

"Непростой день для нашей команды. Результатом в эстафете недоволен никто. Самое главное сейчас проанализировать ошибки и исправить их. Для меня это была единственная гонка в Рупольдинге" - отметил Дмитрий.

Два чемпиона Европы исключены из состава сборной Украины по биатлону на 5-й этап Кубка мира. Все подробности

По информации "Суспильне Спорт", вместе с Пидручным в Обертиллиах отправился и Артем Прима. Таким образом состав сборной Украины на КМ в Рупольдинге выглядит следующим образом: Антон Дудченко, Денис Насыко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин.

Два чемпиона Европы исключены из состава сборной Украины по биатлону на 5-й этап Кубка мира. Все подробности

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в мужской эстафете заняла 18-е место. "Желто-синие" стали единственной командой в этой гонке, которые ушли на штрафной круг на первом этапе.

Артем Прима во время стрельбы лежа не смог закрыть одну мишень, использовав все три дополнительных патронов.

Два чемпиона Европы исключены из состава сборной Украины по биатлону на 5-й этап Кубка мира. Все подробности

Днем ранее в Рупольдинге женская сборная Украины по биатлону показала свой лучший результат в эстафете в нынешнем сезоне Кубка мира.

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