Бывший биатлонист Александр Тихонов набросился с отборными оскорблениями на звездную шведскую лыжницу Линн Сван, которая выступила против допуска россиян к ОИ-2026. Четырехкратный олимпийский чемпион с характерным для жителей РФ шовинизмом обозвал спортсменку дурой, которая должна быть благодарной РФ.

Об этом Тихонов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот выразил нелепое мнение о том, что никто не имеет право призывать к отстранению спортсменов из страны агрессорки от международных турниров.

"Напомните этой дуре, где были бы шведы, если бы не русские. Какие победы мы одержали. В моем понимании Швеция была шестеркой на задворках России. Многие скандинавы шли во время Второй мировой войны в рядах фашистов, а мы их освобождали потом от фашизма. Они этого не забыли. Она просто дура законченная. Нормальные люди таких заявлений не делают. Она больная просто", – сказал Тихонов.

В июле Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что не видит оснований для отмены отстранения российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Однако на минувшей неделе FIS обсуждала вопрос допуска атлетов из РФ к ОИ.

Как сообщал OBOZ.UA, Ранее олимпийский чемпион Александр Легков набросился с оскорблениями на шведскую лыжницу Сван Линн, которая выступила против допуска россиян к Играм-2026.

