'Боялась возвращаться в Украину': лучшая гимнастка страны вспомнила тяжелый выбор после вторжения, первое за 28 лет 'золото' Евро и веру Дерюгиной

Звезда украинской художественной гимнастки Таисия Онофрийчук зажглась в прошлом году, когда она получила первую награду взрослого чемпионата Европы, а затем сенсационно стала лидером сборной и поехала на Олимпиаду-2024 вместо уже опытной и титулованной Виктории Оноприенко. И хотя в Париже-2024 16-летняя киевлянка из-за ошибки заняла 9-е место, стала настоящим открытием соревнований. А уже в июне 2025-го принесла Украине первое за 28 лет "золото" Евро в личном многоборье.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA Таисия вспомнила свои мысли, когда услышала об участии в Олимпийских играх, рассказала о предчувствии перед исторической Европой и переломном моменте после полномасштабного вторжения РФ, когда было очень страшно возвращаться в Украину.

– В своих интервью Ирина Ивановна Дерюгина отмечала, что был крайне тяжелый период, когда началось полномасштабное вторжение – вы и еще немало гимнасток уехали из страны. Можете вспомнить буквально, как это было для вас?

– Когда 16 февраля заговорили о том, что вот-вот начнется война, мы переехали к бабушке и дедушке на правый берег, чтобы потом не ехать через мост, когда начнутся военные действия. Поэтому 22 февраля у нас уже все вещи были собраны, и вот в тот день я проснулась в 5 утра, потому что меня будит мама и раздались взрывы.

Я очень четко помню этот момент, потому что за день до того у меня была такая тревожность. Я даже не знаю, как это объяснить. Я сильно плакала и была очень встревожена. Мама даже дала успокоительное, и это немного помогло. А утром проснулась и просто не понимала, что происходит.

Мы сразу выехали сначала в Винницу, там находились три дня, звучали постоянные тревоги, мы все время спускались в подвал. А еще у нас были кошка и хорек, из-за которых мы очень переживали. Потом поехали на неделю во Львов. И как раз говорили, что животных нельзя вывозить за границу, и мы очень-очень сильно переживали за них и за то, кому отдать на случай, если не пропустят. Но спасибо, что пропустили.

Так, мы выехали в Польшу, где я находилась месяц, а потом Ирина Ивановна связалась с дедушкой. Папа вообще не хотел, чтобы мы так быстро возвращались домой, мол, оставайтесь за границей хотя бы на первые три месяца полномасштабного вторжения. Мы много говорили об этом. Я тоже очень боялась возвращаться в Украину, но согласилась.

Папа был в то время во Львове, и меня забрали дедушка и бабушка, а мама и сестра остались в Польше еще на месяц. Мы выехали, я проплакала всю дорогу, потому что мне было очень страшно. Я встретила папу и сильно расплакалась, потому что думала, что мы больше не встретимся, поскольку продолжалась война. А на следующий день я уже была на тренировке.

Первое время в Киеве я постоянно очень тревожилась, боялась засыпать, боялась за папу. Мы как раз готовились к чемпионату Европы среди юниоров, очень упорно тренировались. И когда уже приехала мама с сестрой, то мне стало немного спокойнее. Мы выехали на чемпионат Европы, но до этого еще был Кубок мира, и там прошел небольшой сбор с высоким потолком, очень хорошими условиями. И было спокойно очень.

– Помните, как впервые вернулись во Дворец спорта после перерыва? Какие были мысли, ощущения?

– Это был Кубок Украины, я выступала в двух видах, но соревнования прошли для меня очень плохо, поскольку были моменты переживания, было трудно психологически. И я очень плохо выступила. Скажу, что я вообще никогда еще так не выступала и очень надеюсь, что не буду. На самом деле мне было очень стыдно, потому что я представляла сборную на Кубке Украины и так неудачно выступала.

Но потом у нас был клубный чемпионат мира в Японии, в Токио, а до этого еще сбор – нас пригласили в Такасаки. И там очень большая арена, просто вау! Там мы готовились где-то чуть меньше месяца, а потом проходил клубный чемпионат, и я там выиграла "золото" и доказала, что могу выступать достойно.

– Ирина Ивановна рассказывала, что именно после полномасштабного вторжения РФ и возвращения в Украину в вас проснулся лидер и она это увидела. А лично вы почувствовали, когда это произошло?

– Наверное, это была середина того сезона, когда я поняла, что могу выступать на высоком уровне, что могу представлять Украину очень достойно. Я старалась на каждом соревновании бороться за медаль. Я себе говорила: все, я без медали не поеду домой. И на самом деле по одной медали точно провозила с Кубка мира. У меня был удачный этап Кубка мира в Баку, я там завоевала сразу три награды.

А потом Ирина Ивановна сказала, что я еду на Олимпийские игры в Париж, и для меня это был немножко шок, поскольку на тот момент я не была лидером сборной. Где-то через три дня должен был состояться чемпионат Украины, но я постоянно думала только об этом: Олимпиада, Олимпийские игры, мне 16... Но я верила, что хорошо подготовлюсь.

К Олимпиаде-2024 мы готовились в Ужгороде, мы часто готовимся в этом городе, потому что там спокойнее и ближе к границе, благодаря чему мы быстрее выезжаем.

– А как Ирина Ивановна вам объяснила, почему именно вы? Помните, какой у вас был диалог?

– Точно диалог не помню. На тот момент я понимала, что могу поехать, но не верила, потому что для каждого спортсмена Олимпиада – это очень высокий уровень. Я очень переживала на протяжении длительного времени, я очень волновалась, поскольку на меня легла вся ответственность. Ведь во Франции я единственная выступала в личных соревнованиях и еще были групповые.

Когда мы прибыли в Париж, я просто не могла поверить, что буду соревноваться на Олимпийских играх.

– Как вам поддержка зрителей? Говорили, что она была невероятной.

– Очень классно! Я первый раз услышала, как болеет просто весь зал. И потом я это чувствовала и выходила на ковер очень гордая. Скажу, что я, наверное, не переживала во время квалификации, но волновалась в финале, поскольку понимала, что я могу взять медаль.

И потом в течение очень долгого времени я жалела, что могла получить награду, но не доработала ментально, наверное. Поскольку в остальном в Париже я была очень хорошо готова. Просто надо было выступить как в квалификации, но я об этом не должна была думать, а просто быть в моменте. То есть не думать о медали, вообще ни о чем не думать, просто выходить и делать то, что надо, и все.

И потом мы находились на трибунах с Ириной Олеговной во время финала в групповых упражнениях, и просто мурашки по коже бежали во время каждого выступления – настолько чувствовалась поддержка зала. Это просто кайф, очень классно!

– Что тренеры говорили вам после Олимпийских игр? Надо же было как-то обсудить выступление, чтобы пройти этот этап.

– Да. А потом у нас еще было выступление в Японии на клубном чемпионате мира, где я ментально не доработала. И я тоже проговоила это все: что я чувствовала, что я думала на тот момент. Все прописала и поняла свою ошибку, осознала, что я не так сделала.

– То есть все упиралось в ментальную составляющую?

– Да.

– К сожалению, в вашем виде спорта постепенно возвращают на ковер в "нейтральном" статусе представителей стран-агрессоров – россиянок и беларусок. Как здесь стоит реагировать, как вы к этому подходите?

– Да, на некоторых соревнованиях есть нейтральные спортсмены, но мы стараемся отдаляться от них, меньше попадаться на глаза и вообще не контактировать с ними.

– А они пытаются разговаривать с вами или как-то зацепить?

– Наверное, нет. Но мы просто очень отдаляемся от них, чтобы не иметь с ними никаких контактов.

– Чемпионат Европы-2025 стал для вас триумфальным. С какими мыслями ехали и когда поняли, что победа в многоборье уже ваша?

– Когда мы выезжали на чемпионат Европы, у меня было спокойно на душе. Я верила, что смогу взять золотую медаль в многоборье. Но, возможно, немного не до конца. Однако я надеялась на это. Меня не покидали мысли, что вот в 17 лет я могу стать чемпионкой Европы.

Разделение прошло для меня не очень хорошо, и тогда я подумала, что все (улыбается). Но оно не показывает, как в дальнейшем ты выступишь. Главное – почувствовать эти эмоции, это состояние на ковре, на соревновательном ковре. И в день многоборья я не очень нервничала. Я старалась успокаивать себя, не думать, как я выступлю, просто быть в моменте, не думать о медалях, что и кто там сделал или не сделал.

Я старалась совсем не смотреть на других гимнасток. Только я, предмет и тренер. Больше всего нервничала, наверное, во время упражнения с мячом, потому что были скользкие руки и очень тяжело мне дается этот мяч. Но я хочу еще совершенствовать его, как и все программы, чтобы еще лучше и стабильнее выступить на чемпионате мира-2025.

– Сейчас, когда вам уже спокойнее жить в Киеве и одержали немало важных побед, какие есть сложности?

– Тяжело идет подготовка даже после такого удачного чемпионата Европы, потому что я уже показала свои программы и понимаю, что хуже сделать уже просто не могу. Поэтому надо еще намного больше работать, чем до чемпионата Европы, чтобы намного лучше выступать в будущем и достойно представлять Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!