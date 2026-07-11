Дрейк показал, на кого поставил 1 млн долларов в бою Конор МакГрегор – Макс Холлоуэй 2

Канадский рэпер Дрейк определился со своим фаворитом в главном поединке турнира UFC 329. Музыкант поставил один миллион долларов на победу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

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О своей ставке Дрейк сообщил в социальных сетях. В случае успеха ирландского бойца чистая прибыль рэпера составит 1,85 миллиона долларов.

Поединок Макгрегор – Холлоуэй 2 станет главным событием турнира UFC 329, который пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Соперники уже встречались в октагоне в августе 2013 года, тогда победу одержал Макгрегор.

Накануне боя ирландец успешно прошел процедуру взвешивания и оказался тяжелее своего соперника. После этого бойцы провели традиционную финальную битву взглядов.

В спортивном сообществе ставки Дрейка давно привлекают внимание болельщиков. За рэпером закрепилось неофициальное прозвище, связанное с так называемым "проклятием Дрейка", поскольку многие спортсмены и команды, на которых он ставил крупные суммы, впоследствии терпели поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, МакГрегор в последний раз выходит в октагон пять лет назад, когда в 2021 году проиграл из-за страшной травмы во втором реванше Дастину Порье (28-6).

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