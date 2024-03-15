Досрочный финал с участием украинца: результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка решающих раундов плей-офф Лиги чемпионов. По ее итогам были сформированы четвертьфинальные пары, соперники по 1/2 финала и определен хозяин решающего матча.

Своих соперников узнали и представители Украины. Защитник Александр Зинченко и его "Арсенал" сразятся с мюнхенской "Баварией", а вратаря Андрея Лунина и мадридский "Реал" ожидает самое звездное противостояние этой стадии – битва с действующим обладателем трофея "Манчестер Сити". Поединок с уверенностью можно назвать досрочным финалом турнира.

Лига чемпионов.

1/4 финала

"Арсенал" (Лондон, Англия) – "Бавария" (Мюнхен, Германия)

"Атлетико" (Мадрид, Испания) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

ПСЖ (Париж, Франция) – "Барселона" (Испания)

1/2 финала

"Атлетико"/"Боруссия" – ПСЖ/"Барселона"

"Арсенал"/"Бавария" – "Реал"/"Манчестер Сити"

Финал

"Атлетико"/"Боруссия"/ПСЖ/"Барселона" – "Арсенал"/"Бавария"/"Реал"/"Манчестер Сити"

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонского "Арсенала" и португальского "Порту" впервые за восемь лет произошло самое волнующее событие в футболе.

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