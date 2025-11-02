'Какой же это кринж и позор'. Навка сделала признание про 'новую любовницу Путина' и стала посмешищем

Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вызвала бурю негодования после заявления о фигуристке Камиле Валиевой. Во время ледового шоу "Лебединое озеро" жена Пескова заявила, что "вся страна идет к мечте Валиевой", что поклонники восприняли как верх пафоса и попытку говорить от имени всех россиян.

Навка эмоционально поддержала фигуристку, которая из-за допинговой дисквалификации не может выступать на соревнованиях до конца декабря 2025-го. По словам организаторши шоу, "Камилочка" мечтала об успехах всю жизнь, и теперь "вместе с ней к этой мечте идет вся наша страна".

Именно эта фраза превратила признание в мем, а комментарии болельщиков моментально превратились в поток сарказма.

"У России, по-моему, сейчас другая мечта, и она никак не связана с Валиевой", написал один пользователь. Другой отметил: "Достали уже: вся страна… 90% вообще пофиг на Валиеву".

"Какая мечта? Со своего усатенького взяла привычку говорить за всех?", высмеяли зрители ссылкой на мужа-чиновника. "Какой же это кринж и позор", – добавил комментатор, указывая на попытку Навки вновь создать культ вокруг фигуристки.

Некоторые комментаторы упрекнули Навку и других "патриотичных знаменитостей" в лицемерии: "Патриоты в часах за миллионы, пока другие ждут возвращения своих сыновей".

Пользователи открыто высмеяли утверждение про "всю страну", подчеркивая, что стране сейчас "совсем не до мечты Валиевой" и что подобные заявления выглядят как оторванность от реальности.

Напомним, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения истекает в декабре 2025-го, то есть за два месяца до старта Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Все результаты спортсменки с декабря 2021 года были аннулированы, включая "золотые" медали Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, которые Россия лишилась после решения CAS.

Напомним, что Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы российского диктатора.

