'Днепр' третий раз в сезоне Суперлиги Favbet победил БИПУ

"Днепр" одержал очередную победу в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одержав на домашней площадке одесскую БИПУ – 63:56.

Видео дня

БИПА лучше начала матч, выиграв первую половину. Команда Олега Шевченко получила 6 очков преимущества после 20 минут игры. После большого перерыва днепряне прибавили в защите и стабильнее соперника сыграли в атаке. Лишь в четвертой четверти команда Владимира Коваля перехватила инициативу и смогла довести игру до победы.

Ключевым в этом матче стало преимущество "Днепра" по проценту реализации средних бросков и по очкам в краске, а лучшим игроком матча стал капитан хозяев Станислав Тимофеенко – 10 очков, 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата (РЭ 19).

"Днепр" третий раз в сезоне победил БИПУ, одержав свою 17-ю победу в сезоне. БИПА проиграла 14-й матч из 20 и остается на 8 месте в турнирной таблице.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК "Шинник"

БИПА – "Днепр" – 56:63 (18:9, 16:19, 9:16, 13:19)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!